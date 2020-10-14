Жогорку Кенеш Кыргызстана 14 октября избрал Садыра Жапарова на должность премьер-министра, а также структуру и состав его правительства, сообщило ИА 24.kg.

Все присутствующие в зале депутаты — 83 человека — единогласно проголосовали за его кандидатуру. Депутаты также утвердили состав и программу правительства.

Несколько дней назад на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой Кабинета Министров.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев напомнил вновь избранному спикеру парламента Канату Исаеву и премьер-министру Садыру Жапарову об уголовных делах, возбужденных в отношении них.

«У нас парадокс получается: премьер и спикер — фигуранты уголовных дел. Общественности может это стать непонятным. Уголовное дело в отношении спикера по одному эпизоду прекратили за истечением срока давности. Садыр Жапаров тоже еще не оправдан», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Садыр Жапаров ответил, что он не является осужденным, поскольку Верховный суд вернул его дело на новое рассмотрение. Спикер Канатбек Исаев заявил, что решением суда его оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

До того, как Верховный суд вернул дело Садыра Жапарова на новое рассмотрение, он отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника». Политика освободили во время акций протеста в Бишкеке в начале октября.