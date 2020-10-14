Очередной всплеск сетевого возмущения случился в сфере ценообразования услуг отечественной медицины. В клинче сошлись принципы социальной справедливости и рыночной экономики при обсуждении цен на доступ к компьютерной томографии в частных клиниках.

Люди, как правило, в ситуации резкого взлета цен чувствуют себя, как в известном анекдоте про кроликов, которых разводили. Между тем, Антимонопольный комитет Узбекистана, в последнее время регулярно замечаемый в отстаивании прав потребителей, и в этот раз как мог старался быть объективным, но принял сторону частных эскулапов.

Случай с ценами на МСКТ — очередное явление народу кентавра, именуемого «реформы в здравоохранении»: попытки совместить общедоступность медуслуг с новыми идеями добавленной стоимости результат дают пока малоощутимый. Итогом такого совмещения по-прежнему остается «остаточный» принцип финансирования здравоохранения.

По уровню национальных расходов на здравоохранение, согласно данным последнего ежегодного рейтинга ВОЗ и World Bank Development Data Group, Узбекистан занял в 2019 году только 93-е место, уступив соседям — Таджикистану и Туркменистану. Тот факт, что мы в этом списке выше России или Китая, конечно, может укрепить наш патриотический дух, но не стоит здесь забывать о несопоставимости экономик этих стран с нашим ВВП.

Карантин против коронавируса продемонстрировал, что частная медицина готова быстро реагировать на форс-мажор, связанный с перегрузкой системы здравоохранения. Однако тема платной медицины, которая тлеет в обычные дни в общественном обсуждении, сегодня, когда люди и так раздражены падением своих доходов, может разгореться новым пламенем возмущения.

Я специально вывел за скобки материала непосредственно медицинский фактор: в общемировой практике врачи не советуют при малейших симптомах ковида сразу бежать и делать МСКТ.

Одним из главных уроков пандемии для Узбекистана должна стать реанимация во всех смыслах этого слова идеи обязательного медицинского страхования (ОМС). Народным избранникам есть смысл побыстрее стряхнуть пыль с залежавшегося в архивах законопроекта об ОМС и вытащить на повестку обсуждений.

Если советская система финансирования медицинских затрат обеспечивала централизованные закупки, то сегодня частные клиники закупают то, что им нужно, по относительно свободным ценам. В результате прежние рычаги демонтированы, а новые, страховые, так и не заработали.

Еще в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев поручил внедрить с 1 января 2021 года пилотный проект ОМС в Сырдарьинской области. Далее поэтапно страховой механизм в медицине должен заработать по всей стране. Однако сделать это без законодательной платформы будет весьма затруднительно. Особенно в части подключения частного сектора к работе с полисами обязательного страхования.

В ОМС медицинская помощь становится потребляемым товаром, оплачиваемым общими усилиями населения, работодателей и государства. Люди платят за возможность лечиться, компании и предприятия — за трудоспособность рабочей силы, а государство — за поддержание социальной стабильности.

Именно в таких условиях обязательное медстрахование можно преобразовать в полноценный рыночный механизм, граждан с полисом ОМС — в полноценных потребителей, профессию врачей — в действительно престижную, а здравоохранение в целом — в привлекательный сектор экономики.

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