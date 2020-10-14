Central Park (бывший парк им. Тельмана) приглашает провести время с близкими на свежем воздухе и запускает скидки до конца месяца на все аттракционы.





«Узнав, что на этой неделе синоптики обещают теплую погоду, мы хотим пригласить жителей и гостей столицы провести время в парке на свежем воздухе. Мы понимаем, что нам всем не удалось этого сделать за весенне-летний период. И сейчас как раз отличная возможность это исправить. А в честь окончания сезона мы запустили скидки 50% и 30% абсолютно на все аттракционы», — сообщил руководитель Central Park Азиз Пулатов.





Парк разделен на различные зоны: тихие и прогулочные, аттракционы, детские площадки, кафе и рестораны, а также озеро с лебедями.





В парке после реконструкции были обновлены все аттракционы. Они заменены на аттракционы от французских и итальянских производителей.

Также во время пандемии Central Park запустил виртуальный парк, который теперь служит удобным инструментом ознакомления с возможностями парка.

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