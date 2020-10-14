Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, 13 октября запустила в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard для испытания компонентов будущей лунной посадочной системы, сообщил Интерфакс.

Система может быть использована для высадки двух американских астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis в 2024 году.

Запуск был осуществлен с полигона в штате Техас. После отделения от носителя капсула вышла на высоту около 100 км, а затем с помощью парашютов вернется на Землю. Тем временем, ракета-носитель должна совершить автоматическую посадку в вертикальном положении.

Это уже седьмой запуск данной ракеты и 13-й в рамках проекта New Shepard. Предыдущий успешный полет ракеты состоялся 11 декабря 2019 года. Тогда ракета поднималась на высоту 104,5 км. Носитель совершил управляемую посадку, а капсула вернулась на Землю на парашютах.

На борту New Shepard установлено 12 научных приборов, в том числе аппаратура NASA, которая будет обеспечивать процесс посадки космического корабля на поверхность Луны. Это демонстрационная система датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые размещены на внешней стороне ракеты.

«Эксперимент позволит проверить, как взаимодействуют эти технологии (датчики, компьютеры и алгоритмы) в определении местоположения корабля и скорости при приближении к Луне, которые дадут возможность совершить посадку на поверхность Луны в пределах 100 м от заранее намеченной точки», — сообщали ранее представители компании Blue Origin.

В настоящее время созданием лунного посадочного модуля в рамках контракта с NASA, помимо Blue Origin, занимаются также компании SpaceX и Dynetics. Лучший из технических проектов будет использован для посадки астронавтов на Луну в 2024 году.

В недалекой перспективе Blue Origin также собирается использовать свою ракету для суборбитальных туристических полетов. Однако пилотируемого полета компания пока еще не проводила.