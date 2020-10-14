Компания Apple на презентации 13 октября показала новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro и портативную «умную» колонку HomePod mini. Мероприятие, которое транслировалось в режиме онлайн из штаб-квартиры компании в калифорнийском Купертино, прошло без зрителей (запись презентации).
Вся новая линейка поддерживает стандарт 5G и оснащена новым процессором A14 Bionic, который на данный момент является самым мощным процессором Apple для смартфонов. Экраны устройств защищены керамическим покрытием Ceramic Shield, который, по утверждению производителя, в 4 раза повышает шанс не повредить iPhone при его падении. В отличие от предыдущих версий с округлыми краями в новых устройствах края вновь угловатые — как у iPhone 4 и 5.
В комплекте со смартфонами больше не будут поставляться адаптер зарядки и наушники. В Apple заявили, что таким образом сократят выброс парниковых газов и добычу и использование ценных материалов. За счет этого упаковку iPhone стала меньше и легче.
iPhone 12 и iPhone 12 mini
iPhone 12 получил OLED-дисплей Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма и разрешением в 2 раза больше, чем у iPhone 11. При этом смартфон стал на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче, чем предыдущая версия.
Устройство оснащено передней и двумя задними камерами: сверхширокоугольной и широкоугольной.
В компактной версии iPhone 12 mini установлен 5,4-дюймовый экран, в остальном она не отличается от 12-го. Обе версии будут доступны в пяти цветах.
iPhone 12 и iPhone 12 mini. Фото: Apple.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
У iPhone 12 Pro такой же размер экрана, как и у iPhone 12, однако у нового Pro Max самый большой дисплей в истории айфонов — 6,7 дюйма. Как и в 11-й версии, в новых моделях по три задние камеры.
Помимо этого, на задней панели встроен сканер LiDAR, который используется для точной фокусировки и в приложениях с дополненной реальностью (AR). Быстрый фокус в условиях низкой освещенности позволяет делать более четкие снимки.
Устройство доступно в четырех цветах.
Фото: Apple.
iPhone 12 Pro считается первым смартфоном, поддерживающим монтаж видео в формате Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду. Кроме того, реализована поддержка нового формата Apple ProRAW для профессиональной фотосъемки.
HomePod mini
Новая портативная колонка HomePod mini использует тот же чип U1, который использовался в iPhone 11, и, как Apple Watch Series 5, работает на процессоре S5.
В колонку интегрирован голосовой помощник Siri. Как утверждает компания, это сделает устройство «еще умнее» и расширяет его возможности и функционал.
Фото: Apple.
HomePod может воспроизводить звук на 360 градусов. Вместе два устройства образуют стерео-пару, и звучание будет более объемным.
Ayubkhon Salokhiddinov
“В комплекте со смартфонами больше не будут поставляться адаптер зарядки и наушники. В Apple заявили, что таким образом сократят выброс парниковых газов и добычу и использование ценных материалов.“
Ага, а про стремление увеличить прибыль ничего не заявили?
Жертвы маркетинга ведь и дальше будут покупать этот уже не самый передовой телефон.