Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 октября принял вновь назначенного посла Индии Маниша Прабхата, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему плодотворной работы, отмечается в сообщении. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. В частности, предложено провести очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Министр и посол также подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер, чтобы избежать негативного воздействия пандемии COVID-19 на двусторонние торгово-экономические связи и нарастить объемы товарооборота. Выражена заинтересованность в восстановлении туристических обменов между Узбекистаном и Индией и увеличении взаимного турпотока.

Прежний посол Индии Сантош Джа завершил дипломатическую миссию в Узбекистане в июле этого года.