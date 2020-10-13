Instagram
Осенний выпуск журнала Zira уже поступил в продажу
В новом номере кулинарного журнала собрано более 35 легких в приготовлении рецептов для всей семьи.
Осенний выпуск журнала Zira уже поступил в продажу
В новом номере
﻿кулинарного журнала
собрано более 35 легких в приготовлении рецептов
для всей семьи.
В продажу поступил осенний номер семейного кулинарного журнала Zira.
В продажу поступил осенний номер семейного кулинарного журнала Zira.
Для тех, кто любит готовить, и тех, кто обожает дегустировать
Он подойдет как тем, кто просто любит готовить дома, так и опытным поварам.
﻿
﻿Все рецепты выполнены в пошаговом объяснении и включают яркие фотографии готовых блюд.

﻿Для тех, кто любит готовить, и тех, кто обожает дегустировать
Он подойдет как тем, кто просто любит готовить дома, так и опытным поварам.
﻿
Все рецепты выполнены в пошаговом объяснении и включают яркие фотографии готовых блюд.
Заказать журнал можно в интернет-магазине проекта. Курьерская доставка действует только по Ташкенту. Отправка в регионы Узбекистана производится через службы доставки.
﻿Доставка по всему Узбекистану

﻿Доставка по всему Узбекистану
Заказать журнал можно в интернет-магазине проекта. Курьерская доставка действует только по Ташкенту. Отправка в регионы Узбекистана производится через службы доставки.
реклама
реклама
Рецепты в журнале разделены на категории:
Рецепты в журнале разделены на категории:
﻿завтраки для всей семьи;
﻿теплые салаты;
﻿семейный ужин;
﻿осеннее чаепитие;﻿
﻿нескучные блюда из курицы;
﻿торты.
Два особенных раздела
﻿В этом номере журнала Zira включены два особенных раздела:
  • детская рубрика, подготовленная совместно с детским садом Invento (Invento International School);
  • основы приготовления тортов.

﻿Два особенных раздела
В этом номере журнала Zira включены два особенных раздела:
  • детская рубрика, подготовленная совместно с детским садом Invento (Invento International School);
  • основы приготовления тортов.
И на этом сюрпризы не заканчиваются. В подарок к каждому номеру журнала Zira приложили продукцию от Dr. Oetker.
Подарок в каждом номере

﻿Подарок в каждом номере
И на этом сюрпризы не заканчиваются. В подарок к каждому номеру журнала Zira приложили продукцию от Dr. Oetker.
Специальная цена
49 900 сумов
Купить
Специальная цена
49 900 сумов
Купить
Заказать журнал можно в интернет-магазине проекта по специальной цене 49 900 сумов.

Доставка курьером по Ташкенту — 15 000 сумов.
﻿
﻿Доставка в регионы Узбекистана через службы доставки — 20 000 сумов.

Также журнал можно приобрести в магазинах домашнего уюта SenoritaHome.
Заказать журнал можно в интернет-магазине проекта по специальной цене 49 900 сумов.

Доставка курьером по Ташкенту — 15 000 сумов.
﻿
﻿Доставка в регионы Узбекистана через службы доставки — 20 000 сумов.

Также журнал можно приобрести в магазинах домашнего уюта SenoritaHome.
реклама
реклама
Ирина Салихова
главный редактор
«Люблю журнал за то, что его можно "потрогать", можно полистать несколько страниц и вдохновиться на приготовление нового блюда. Рецепты, которые мы собрали в журнале, получатся у любой хозяйки: как у готовящей много и давно, так и у той, которая только начинает постигать азы кулинарии».
Александр Грибановский
директор по развитию
«Время подготовки журнала — очень сложное. Но приятная сторона медали, что все приготовленные блюда можно всегда лично попробовать и убедиться в их превосходном вкусе.

И, конечно, всегда приятный момент, когда берешь в руки готовый журнал, в который было вложено много сил команды».
Марк Салихов
оператор-монтажер
«К сожалению, я не принимал полноценного участия в разработке журнала физически, но морально был с командой и поддерживал идеи. Все равно очень приятно открывать журнал и видеть там свое имя».
Анастасия Пулина
шеф-редактор
«В каждом номере журнала у меня есть любимый раздел, где все особенно красиво и вкусно — как я люблю.))

В новом журнале — это раздел с тортами, где можно найти рецепты ароматного медовика, нежнейшего бисквита с кремом и ягодами и еще парочки тортов, которые у хозяек точно получатся».
49 900 сумов
Доставка курьером по Ташкенту — 15 000 сумов.

﻿Доставка в регионы Узбекистана через службы доставки — 20 000 сумов.
Купить
В продаже также доступен четвертый номер журнала.

В нем есть особенная рубрика под названием “Ждем гостей”. Сюда включены рецепты, которыми можно удивить гостей и порадовать близких.
В продаже также доступен четвертый номер журнала.

В нем есть особенная рубрика под названием “Ждем гостей”. Сюда включены рецепты, которыми можно удивить гостей и порадовать близких.
Журнал Zira №4
Купить
Журнал Zira №5
Купить
Следить за кулинарным проектом Zira можно в социальных сетях:
Следить за кулинарным проектом Zira можно в социальных сетях:
﻿Реклама и сотрудничество
Чтобы разместить рекламу на Zira.uz и начать сотрудничество, нужно позвонить по телефонам:
(+998) 78−148−1415, (+998) 99−837-1515.
Реклама и сотрудничество
Чтобы разместить рекламу на Zira.uz и начать сотрудничество, нужно позвонить по телефонам:
(+998) 78−148−1415, (+998) 99−837-1515.
реклама
реклама