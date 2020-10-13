Осенний выпуск журнала Zira уже поступил в продажу

Доставка курьером по Ташкенту — 15 000 сумов. Доставка в регионы Узбекистана через службы доставки — 20 000 сумов.
Также журнал можно приобрести в магазинах домашнего уюта SenoritaHome.
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Ирина Салихова
главный редактор
«Люблю журнал за то, что его можно "потрогать", можно полистать несколько страниц и вдохновиться на приготовление нового блюда. Рецепты, которые мы собрали в журнале, получатся у любой хозяйки: как у готовящей много и давно, так и у той, которая только начинает постигать азы кулинарии».
Александр Грибановский
директор по развитию
«Время подготовки журнала — очень сложное. Но приятная сторона медали, что все приготовленные блюда можно всегда лично попробовать и убедиться в их превосходном вкусе.
И, конечно, всегда приятный момент, когда берешь в руки готовый журнал, в который было вложено много сил команды».
Марк Салихов
оператор-монтажер
«К сожалению, я не принимал полноценного участия в разработке журнала физически, но морально был с командой и поддерживал идеи. Все равно очень приятно открывать журнал и видеть там свое имя».
Анастасия Пулина
шеф-редактор
«В каждом номере журнала у меня есть любимый раздел, где все особенно красиво и вкусно — как я люблю.))
В новом журнале — это раздел с тортами, где можно найти рецепты ароматного медовика, нежнейшего бисквита с кремом и ягодами и еще парочки тортов, которые у хозяек точно получатся».
49 900 сумов
Доставка курьером по Ташкенту — 15 000 сумов.
Доставка в регионы Узбекистана через службы доставки — 20 000 сумов.
Купить
В продаже также доступен четвертый номер журнала.
В нем есть особенная рубрика под названием “Ждем гостей”. Сюда включены рецепты, которыми можно удивить гостей и порадовать близких.
В продаже также доступен четвертый номер журнала.
В нем есть особенная рубрика под названием “Ждем гостей”. Сюда включены рецепты, которыми можно удивить гостей и порадовать близких.