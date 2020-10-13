Российский Forbes представил первый рейтинг высокооплачиваемых пользователей TikTok — китайского видеосервиса для создания и распространения коротких мобильных клипов. На первом месте оказался уроженец Узбекистана Рахим Абрамов.

Большинству участников рейтинга около 20 лет. Они начали монетизировать свою популярность в TikTok год назад — и заработали миллионы рублей, пишет издание.

Forbes проанализировал профили и доходы 50 популярных русскоговорящих пользователей TikTok и составил рейтинг десяти самых богатых тиктокеров. Издание подсчитало общий объем выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. В шорт-лист не вошли блогеры, музыканты и иные знаменитости, которые прославились за пределами TikTok.

На первом месте списка оказался Рахим Абрамов, который привлек 9,5 млн подписчиков юмористическими роликами. В 2020 году он решил заняться музыкой и одним из первых тиктокеров начал на этом зарабатывать.

Рахим Абрамов родился в Узбекистане, в 16 лет переехал учиться в спортивную школу в Чите. Там он подрабатывал, переустанавливая программное обеспечение за 500 рублей (около 6 долларов). В техникум будущего блогера не взяли, и тогда Абрамов перебрался в Москву, потратив на это скопленные на подработке деньги. На жизнь в столице у него осталось около 10 тысяч рублей ($130), пишет Forbes.

Абрамов снимал с другом короткие видео — вайны, чтобы заработать, а проект в Instagram назвали «Не мажоры». За год они набрали почти 300 тысяч подписчиков. Но первые серьезные деньги Рахим заработал, когда стал снимать видео самостоятельно три года назад. За первый месяц заработал 100 тысяч рублей (почти $1300).

«Раньше пост в Instagram стоил от 600 тысяч — 700 тысяч рублей ($7700−9000). Сейчас я делаю только большие проекты на контрактах, потому что я уже артист», — рассказывал Абрамов в интервью Forbes Digest.