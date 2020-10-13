Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила главе государства Александру Лукашенко ультиматум. Она выдвинула три требования, которые правительство должно выполнить до 25 октября.
В сообщении требования названы «народным ультиматумом» и сформулированы так:
- Александр Лукашенко должен объявить об уходе.
- Насилие на улицах должно остановиться полностью.
- Все политзаключенные должны быть освобождены.
По словам Светланы Тихановской, если требования не будут выполнены до 25 октября, то вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, и 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
«Это государственный террор, — характеризует Светлана Тихановская задержания и применение силы к протестующим против итогов августовских выборов. — И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек».
«У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия, — обратилась к властям экс-кандидат. — У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».
Напомним, Светлана Тихановская еще в августе покинула страну и выехала в Литву. По словам ее доверенного лица, экс-кандидата вывезли из страны белорусские власти.
Выборы президента в Беларуси прошли 9 августа: по данным Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%, против всех — 4,59%. Со дня оглашения результатов выборов протестные акции в стране не прекращаются.