Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила главе государства Александру Лукашенко ультиматум. Она выдвинула три требования, которые правительство должно выполнить до 25 октября.

В сообщении требования названы «народным ультиматумом» и сформулированы так:

Александр Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Все политзаключенные должны быть освобождены.

По словам Светланы Тихановской, если требования не будут выполнены до 25 октября, то вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, и 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

«Это государственный террор, — характеризует Светлана Тихановская задержания и применение силы к протестующим против итогов августовских выборов. — И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек».

«У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия, — обратилась к властям экс-кандидат. — У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

Напомним, Светлана Тихановская еще в августе покинула страну и выехала в Литву. По словам ее доверенного лица, экс-кандидата вывезли из страны белорусские власти.

Выборы президента в Беларуси прошли 9 августа: по данным Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%, против всех — 4,59%. Со дня оглашения результатов выборов протестные акции в стране не прекращаются.