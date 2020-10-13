Директор Института демократии и прав человека Узбекистана Сайёра Ходжаева и детский омбудсман Алия Юнусова в ходе поездки в Сырдарьинскую область 12 октября ознакомились с условиями жизни жителей села «Беш юз» в Акалтынском районе, которое пострадало в результате Сардобинской катастрофы.

Итоги поездки и фотоотчет опубликованы на странице Сайёры Ходжаевой в Facebook. В закрепленных к посту фотографиях можно увидеть, что пострадавшие живут в самодельных палатках.

Со ссылкой на беседу с жителями она сообщила, что при распределении жилья квартиры, в первую очередь, получили родственники председателя совета старейшин, а квартиру, которую предоставила певица Озода Нурсаидова, — дочь главы махалли.

Директор института демократии и прав человека подчеркнула, что народ недоволен и работой депутатов, и призвала главу Агентства по противодействию коррупции Акмала Бурханова обратить внимание на указанные случаи.

«Мы поехали посмотреть, как сегодня живется в Сардобе после потопа. Откровенно говоря, на всех нас произвело удручающее впечатление. Безусловно, мы все изложим в справке и представим в соответствующие организации, но один вопрос мучает: когда у наших отдельных чиновников проснется совесть?», — написала Сайёра Ходжаева.

13 октября хокимият Акалтынского района выступил с официальным заявлением. В нем отмечается, что данные, указанные в сообщении Сайёры Ходжаевой, были изучены заместителем хокима района А. Ибодуллаевым и председателем махалли «Шодлик» У. Аллабердиевым.

В районной администрации сообщили, что некоторые семьи действительно живут в самодельных палатках, хотя им было предложено временное размещение в общежитиях, где созданы все необходимые условия с трехразовым питанием. «В этом случае неуместно обвинять уполномоченных в бездействии, разумнее действовать по существу. Ведь никто не заставлял этих граждан жить в таких условиях», — говорится в сообщении.

Хокимият также привел слова самих жителей, которые объяснили свои решения об отказе переселения.

К примеру, И. Имонов заявил, что привез на свой участок строительные материалы для строительства дома и собирается в ближайшее время начать работу. Он объяснил, что не покидает место, чтобы охранять стройматериалы, а семью с детьми отправил к родственникам. Добавил, что не имеет никаких претензий.

Другой житель Б. Мирзаев отметил, что на выделенные в качестве компенсации 40 млн сумов купил стройматериалы и строит дом. «Наверное женщины сказали что-то не зная сами. Но жаловаться не на что. Тем более, через пару дней переедем в новое жилье в построенных многоэтажках», — сказал он.

По данным хокимията, в трех махаллях Акалтынского района в общей сложности из-за наводнения пострадало 3518 домов. В частности, в селе «Беш юз» было 102 дома, где проживало 125 семей, из них повреждены 86 домов. Согласно сформированному рабочей группой предварительному списку, 70 домов были признаны полностью непригодными для проживания. Жителям этих участков выделяются новые квартиры в многоэтажках.

На заседании Сената в сентябре сообщалось, что из-за наводнения 89450 пострадавших из 28 махаллей трех районов были эвакуированы в безопасные районы. 83,4% из них вернулись в свои места проживания.

Президент Шавкат Мирзиёев во вторник посетил новый жилой массив из 40 пятиэтажных домов, построенных в Мирзаабадском районе. В общей сложности в трех районах, затронутых наводнение, возведено 86 пятиэтажек.