Согласно легендам, кокандский хан Пулат, затеяв вражду со своим племянником, проиграл ему бой и вместе со своей семьей и доверенными был вынужден бежать в неприступные горы. Он нашел место, где была питьевая вода и много пастбищ. Отсюда открывался обзор на десятки километров, пещеры плато надежно укрывали от неприятеля, а единственный проход не составляло труда оборонять.



﻿Если верить этой легенде, именно здесь, на единственной тропе, ведущей к плато, стояли лучники Пулатхана и охраняли его. Если представить себя в роли воинов хана Пулата, то в этом коридоре наша позиция явно была не выигрышной.



Лишь издали Пулатхан кажется ровным. На вершине становится видно, что его поверхность холмообразная.