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Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Зов Пулатхана. Четыре дня пути к фантастическим пейзажам
В июне 2019 года команда путешественника Шарофа Эгамбердиева отправилась в тренировочный поход к мистическому плато Пулатхан. Как прошло испытание на выносливость и чем это место так манит к себе — в материале «Газеты.uz».
Шароф Эгамбердиев
Путешественник, доктор биологических наук
За свою карьеру путешественника Шароф Эгамбердиев восходил на Эльбрус, несколько раз посещал базовый лагерь Эвереста, преодолевал гималайские перевалы, взошел более чем на 40 вершин на территории Узбекистана и Таджикистана и основал сообщество «Таинственный Узбекистан», в рамках которого проложил путь ко множеству ранее неизведанных мест.

В продолжении своей колонки специально для «Газеты.uz» Шароф Эгамбердиев рассказывает о прошлогоднем путешествии к плато Пулатхан в Ташкентской области и легендах, окутывающих эти места.
Тяжелый старт
2019 год для нашей команды был насыщен поездками. Мы посетили Гималаи, прошли три перевала высотой более 5000 метров, посетили базовый лагерь Эвереста и совершили ряд восхождений в горах Таджикистана и Узбекистана.

Трудным экспедициям всегда предшествуют тренировочные вылазки. Подготовка команды к этим походам началась еще весной. Для одной из таких тренировок мы выбрали маршрут на знаменитое плато Пулатхан. Целью участников команды было развитие функциональной выносливости. Тяжелые рюкзаки и круговой маршрут протяженностью почти 100 км идеально подходил для этой задачи.

Среди всего географического разнообразия Ташкентской области плато Пулатхан выделяется особенно. Окутанное ореолом мифов и легенд, оно всегда притягивает к себе взгляды путешественников.
Календарные времена года абсолютно не применимы к высокогорью, где расположено плато. Если в июне в городе уже стоит жара, здесь наступает лишь ранняя весна. Июнь – наилучшее время для посещения плато Пулатхан: в пути нет проблем с водой, всюду красивые весенние виды.
В ночь 15 июня мы покинули Ташкент и уже через полтора часа добрались до канатно-кресельной дороги Бельдерсай. От плато Пулатхан ее разделяет 35 км дороги через перевал Тахта, гору Джар, хребет Минжилки и вершину Карангур.
На часах 3:40 утра, еще прохладно. Группа медленно начала двигаться вверх. Спешить некуда. Впереди длинный световой день и пять дней интересного похода. Первые часы пути – самые сложные. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к тяжелым рюкзакам и постоянно нарастающей нагрузке.
Утреннее зарево мы застали в яблоневом саду. Красивое и яркое, оно горело долго. По непривычно теплому ветру стало понятно, что день будет жарким.
Через полтора часа мы добрались до перевала Чет Кумбель. Солнце уже успело подняться из-за склонов Большого Чимгана, озарив долину мягким золотистым светом. Отовсюду доносился щебет птиц. Запах хвои и многочисленных трав дурманил голову чувством предстоящего приключения.
За перевалом Чет Кумбель тропа медленно начинает набирать высоту. Дорога по этому длинному подъему занимает около двух часов пешего хода. С каждым новым витком тропы открываются красивейшие весенние панорамы в ущельях Нурекаты и Бельдерсая.
На вершине холма тропа петляет через скальные выходы. На них высечены наскальные рисунки – петроглифы. Их предположительный возраст – 6-10 тысяч лет, что соответствует эпохе неолита. Изображения рассказывают о животных, обитавших здесь в тот период, и охоте на них.

Мы спустились к роднику, чтобы восстановить силы. Нам предстояло пройти самый утомительный участок дня – подъем на перевал Кумбель и дальнейший траверс к перевалу Тахта.
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Вес каждого участника команды разный, а вот вес рюкзаков у всех почти одинаковый. Лямки впиваются в плечи. Видно, как некоторым неудобно и больно. Из-за чрезмерной нагрузки каждый шел в своем темпе. Группа растянулась по тропе на сотни метров.
Траверс
направление, перпендикулярное направлению подъема или спуска на горе.
Скальный выход
выход на поверхность земли коренных горных пород.
Траверс обманчиво кажется коротким, но за каждым поворотом тропа все удлиняется и уходит дальше. Местами приходится сильно сбрасывать высоту, а затем вновь подниматься по склонам Большого Чимгана.
Горизонт красоты
Плато Пулатхан можно увидеть с ряда вершин Пскемского хребта, с Большого Чимгана и горы Кызылнура. Но самый красивый вид открывается с перевала Тахта. Вот тропа в последний раз огибает склон, и во всем своем величии и красоте перед путешественниками предстает плато Пулатхан.

Вид отсюда производит самое эмоциональное впечатление. Помню, как семь лет назад я впервые увидел Пулатхан именно с этого места. Огромная платообразная вершина так и манила. Я стоял, пораженный красотой скал и обрывов, уходящих вниз к ущелью Караарча. Сейчас мне было безумно приятно видеть восхищенные взгляды ребят. Казалось, усталость первого дня растворилась при виде этих фантастических пейзажей.
Перевал Тахта представляет собой перемычку между Большим Чимганом и горой Джар. Он отделяет долину реки Нурекаты от реки Караарча. Перевал открыт ветрам двух долин, поэтому сильно продувается. Это очень неуютное место для лагеря, особенно при соседстве с еще сохранившимися снежниками.

Мы сбросили 100 вертикальных метров и встали здесь лагерем. Быстрый ужин. Часть команды очень устала и отправилась спать еще до захода солнца. Оставшиеся провожали этот насыщенный и тяжелый день. Солнце медленно плыло на северо-запад. На юго-востоке взошла полная луна. Еще час мы наслаждались ночной прохладой, которой так не хватает жарким летом в городе.
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Утро для нас наступило в пять часов. Прохлада ночи заполнила все пространство палатки. Термометр показывал +5 градусов. Я проснулся под блеяние проходящего мимо стада овец, поднял подол палатки и увидел подсвеченные утренним солнцем вершины.

Довольно быстро позавтракав и собрав лагерь, мы вышли на маршрут. На лицах участников команды улыбки. Плато Пулатхан обманчиво кажется в шаговой доступности.
Мы обогнули гору Джар и взошли на нее. Спустившись к перевалу Скользкий, вышли на длинный, почти пологий хребет Мингжилки. Название этого хребта оправданно переводится как «тысяча жеребцов». Эти грациозные создания в большом количестве пасутся в этих местах.
Рюкзаки все сильнее продавливали плечи и медленно, но верно истощали участников. К обеду мы достигли истоков реки Караарча. Здесь мы пообедали и около часа отдохнули.

Дальнейший путь проходил через гору Карангур. Это огромное холмообразное возвышение высотой почти 3 км. Вершина и предвершинные ландшафты представлены высокогорной пустыней.

Несмотря на то, что на нижних ярусах Карангура много летних пастбищ – джайляу, – гора пользуется дурной славой у пастухов. Они рассказывали, что никогда не останавливаются здесь и всегда стараются обойти вершину горы засветло. Кажется, даже само название горы Карангур – «черная могила» – не несет в себе ничего хорошего.
Высота этих мест около 2800 м над уровнем моря. Весна только пришла сюда, но уже господствует в своем лучшем проявлении. Многочисленные снежники тают под июньским солнцем, образую журчащие ручьи. Склоны покрыты ковром из красных и желтых тюльпанов.
По следам преданий
Кажется, что до Пулатхана подать рукой. Но расстояние от Карангура до края плато составляет 10 км. Обогнув гору, понимаешь, что вторая часть пути почти такая же длинная, как первая. Тропа резко сбрасывает высоту. На соседнем склоне ее нужно опять набирать, что нельзя назвать приятным моментом похода.
Налегке мы обычно добирались до Пулатхана к обеду второго дня, но не в этот раз. 30-килограммовые рюкзаки так сильно вымотали большую часть группы, что к перевалу Палат мы вышли только к 16:00. Путь до плато занял бы у нас еще два часа. Мы решили разбить лагерь на перевале.
Утром третьего дня мы быстро подошли к вратам Пулатхана – Пулатхан дарвоза. Узкая тропинка вьется через скальные выходы. Это практически единственный доступный проход на плато.
Согласно легендам, кокандский хан Пулат, затеяв вражду со своим племянником, проиграл ему бой и вместе со своей семьей и доверенными был вынужден бежать в неприступные горы. Он нашел место, где была питьевая вода и много пастбищ. Отсюда открывался обзор на десятки километров, пещеры плато надежно укрывали от неприятеля, а единственный проход не составляло труда оборонять.

﻿Если верить этой легенде, именно здесь, на единственной тропе, ведущей к плато, стояли лучники Пулатхана и охраняли его. Если представить себя в роли воинов хана Пулата, то в этом коридоре наша позиция явно была не выигрышной.

Лишь издали Пулатхан кажется ровным. На вершине становится видно, что его поверхность холмообразная.
Площадь плато составляет около 8 км². Его протяженность с юго-востока на юго-запад – примерно 5 км. Северо-восточный и юго-восточный борта плато имеют крутые километровые сбросы к рекам Терекли и Караарча.
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Рисунок круга с водой
Читая о плато Пулатхан в интернете, можно наткнуться на множество рассказов об аномальности места, о мифических кругах непонятного происхождения.

Вот, к примеру, сток, подведенный к карстовым воронкам и немного доработанный пастухами. Талая вода стекает со снежников в ямы по этим желобам. Таких стоков на плато много. Впервые попавшему сюда человеку, они покажутся человеку странными. Почти правильной круглой формы, воронки находятся практически на одной линии вдоль всего плато.
Карстовые воронки
воронки, образованные в результате растворения горных пород водой.
К 9 часам утра мы достигли самой крайней точки плато. Порой очень важно сделать остановку, не бежать вперед, надрываясь под большим грузом рюкзаков. Так мы поступили вчера и, полностью восстановившись за ночь, спокойно, быстро и в отличном расположении духа добрались до намеченной цели.
В восточной части плато есть так называемая стена Пулата. Она отделяет основное плато от его небольшой части, названной Малым Пулатханом из-за схожей формы. Здесь на зеленых лугах мы остановимся на следующие полтора дня и две ночи.

На Пулатхане у нас родилась традиция, которую мы поддерживаем второй год – праздновать день рождения одного из участников нашей команды Шухрата.
На четвертый день путешествия мы прогулялись по всей территории плато, посетили предвходовую часть пещеры Зайдмана.
Это самая знаменитая, глубокая и сложная пещера плато Пулатхан. И хотя вход в нее обнаружили в начале 80-х годов прошлого столетия, формально пещера была открыта в 1988 году экспедицией новосибирского спелеоклуба под руководством Сафонова.

С 1988 по 1991 год пещеру исследовали шесть экспедиций. В 1988 году было пройдено около 30 метров в глубину. Тогда же был преодолен «Русский меандр» — очень узкий извилистый горизонтальный участок пещеры. Пройти его и попасть в более широкую часть пещеры за ним позволял только сложный набор определенных движений и положений тела.
Главная заслуга в прохождении «Русского меандра» принадлежит Александру Зайдману и Аркадию Гайдамаку. В дальнейшем меандр становился непреодолимым препятствием для многих опытных спелеологов.

В 1990 году на плато работали две экспедиции – совместная экспедиция спелеологов из Новосибирска и Болгарии и Ташкентская экспедиция под руководством Владимира Долгого. Благодаря болгарам «Русский меандр» и получил свое название.

Совместная экспедиция прошла пещеру до глубины в 370 метров. Этой же командой было принято решение назвать пещеру именем Александра Зайдмана, погибшего годом раньше на Кавказе в пещере Заблудших.
Если отбросить мифы и легенды, Пулатхан обладает сильной и необъяснимой энергетикой. Это прекрасное место для того, чтобы побыть наедине с собой, сесть где-нибудь повыше над обрывом и погрузиться в себя, в свои мысли, не отвлекаясь ни на что вокруг.

Здесь все проблемы, негативные мысли улетают вниз, в пропасть. Остается лишь чистое сознание. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

﻿В течение семи лет я побывал здесь три раза. Но уверен, что, когда придет время, Пулатхан снова позовет меня, и я непременно вернусь сюда так же, как вернется каждый участник этой команды, побывавший здесь однажды.
Автор текста, фото и видео: Шароф Эгамбердиев
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