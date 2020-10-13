На вершине холма тропа петляет через скальные выходы
. На них высечены наскальные рисунки – петроглифы. Их предположительный возраст – 6-10 тысяч лет, что соответствует эпохе неолита. Изображения рассказывают о животных, обитавших здесь в тот период, и охоте на них.
Мы спустились к роднику, чтобы восстановить силы. Нам предстояло пройти самый утомительный участок дня – подъем на перевал Кумбель и дальнейший траверс
к перевалу Тахта.
Вес каждого участника команды разный, а вот вес рюкзаков у всех почти одинаковый. Лямки впиваются в плечи. Видно, как некоторым неудобно и больно. Из-за чрезмерной нагрузки каждый шел в своем темпе. Группа растянулась по тропе на сотни метров.
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