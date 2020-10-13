Жительница Сайхунабадского района Сырдарьинской области заявила о развратных действиях в отношении ее 8-летней дочери со стороны незнакомого мужчины. Ее видеообращение было опубликовано проектом против насилия «Немолчи.Уз».

По ее словам, 15 июля дочь вышла в магазин рядом с домом. Оттуда девочку на велосипеде в школу №35 увез незнакомый мужчина. Со слов ребенка, он отвел ее в школьный туалет и, раздев ее и себя, совершал там развратные действия. Заметившему их сторожу школы мужчина сказал, что девочка — его сестренка, которая захотела в туалет. Затем мужчина посадил девочку на велосипед и отвез до начала улицы, сказав, чтобы она ничего не рассказывала маме.

Женщина написала заявление в орган внутренних дел. Девочка по фотографиям опознала мужчину. Экспертиза не выявила на ее теле и одежде никаких следов. По ее словам, обвиняемым оказался 28-летний местный житель (ранее судим, не женат). Во время опознания он изрезал себя лезвием.

«Его отвезли в больницу. Зашивали раны. И вот на этом следствие закончилось. Уже месяц нас не вызывают в милицию. Говорят, что очень мало доказательств. Недостаточно свидетелей», — заявила мать девочки.

Она утверждает, что по просьбе следователей была проведена психологическая экспертиза с привлечением психологов Гулистанского государственного университета. Согласно их заключению, словам девочки можно верить.

«Как потом оказалось, это заключение не подходит… Последнее, что нам сказали, чтобы мы сделали психологическое заключение на республиканском уровне. Я уже смутно верю, что это поможет. А он ходит по улицам района. Ходит безнаказанно. Ходит на работу через школьный стадион. Мне страшно подумать, а что, если моя девочка окажется одна?.. Я уже перестаю верить в справедливость», — сказала она.

УВД Сырдарьинской области прокомментировало данный случай. По информации управления, заявление на имя начальника ОВД Сайхунабадского района, где была описана изложенная выше ситуация, поступило 15 июля.

Согласно сообщению управления, 14 августа по данному факту в отношении мужчины (З. М.) было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Узбекистана (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет / наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года).

В настоящее время ОВД Сайхунабадского района продолжает следствие.