При Министерстве энергетики создается Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения. Соответствующее постановление утвердило правительство 9 октября, сообщила Norma.uz.

Основная цель фонда — привлечение инвестиций и финансирование реализации проектов энергоэффективности в отраслях экономики, социальной сфере, а также в жилищах населения.

Средства фонда будут направляться, в первую очередь, на подготовку технико-экономического обоснования проектов по повышению энергоэффективности, в том числе по улучшению тепловой защиты зданий и многоквартирных жилых домов с внедрением в них энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии, а также проведения энергоаудита.

Кроме того, на средства фонда будут созданы учебные центры для проведения семинаров по подготовке специалистов по энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии с привлечением иностранных специалистов.

Еще одно целевое направление фонда — финансирование стартап-проектов и участие в формировании уставных фондов предприятий по производству установок возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий.

Средства фонда также будут направлять на мероприятия по улучшению топливно-энергетической эффективности городского транспорта, а также проекты информационного и имитационного моделирования транспортных потоков для снижения энергетических затрат.