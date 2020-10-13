В воскресенье в социальных сетях появилась информация об отключении электричества в инфекционной больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области. Журналист Хуршид Далиев написал в Twitter, что из-за перебоев с энергоснабжением многие пациенты с COVID-19, подключенные к аппаратам кислородной поддержки, скончались.

В Министерстве здравоохранения опровергли эти сообщения и заявили, что больница, которая начала работать с 6 июля, отвечает всем современным требованиям. В Минздраве добавили, что 11 октября в лечебнице не было перебоев с электричеством.

«Для бесперебойного обеспечения электричеством в больнице установлено три дизельных генератора, следует из заявления пресс-службы министерства. В Минздраве также заявили, что в этот день о смертельных случаях в Зангиатинской инфекционной больнице не сообщалось.

Распространившуюся информацию также прокомментировали в пресс-службе компании «Региональные электросети». Там заявили, что у больницы трехстороннее электрическое обеспечение, а для реанимационных отделений установлены специальные источники бесперебойного питания и дизельные источники энергии. За контролем электричества в больнице установлено круглосуточное дежурство.