13 октября компания Apple презентует новый iPhone 12. Узбекистанцы могут посмотреть онлайн-трансляцию презентации на узбекском и русском языках в прямом эфире в Instagram авторизованного реселлера MEDIAPARK.

Ведущими трансляции станут техноблогер, креативный продюсер и музыкант Жавлон Асатуллаев и Ферузхан Якубходжаев, блогер и автор YouTube-канала «Гражданин Горожанин» и Telegram-канала «Наблюдения под чинарой».

Трансляция стартует в 21:00 с краткого обзора прошлых презентаций, во время которого Жавлон и Ферузхан поделятся своим мнением. А уже в 22:00 начнется презентация, где все наконец увидят, как выглядит новый iPhone, и узнают обо всех новшествах последней модели из первых уст.

Дата проведения: 13 октября.

Время начала трансляции: 21:00.

Время презентации: 22:00 — 00:00.

Трансляция будет проходить в прямом эфире на странице MEDIAPARK в Instagram.

Сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK является официальным авторизованным реселлером Apple в Узбекистане. Вся продукция знаменитого бренда поставляется в филиалы MEDIAPARK прямиком из Америки. На все устройства предоставляется гарантия сроком один год.

Instagram: @mediapark_uzb

На правах рекламы.