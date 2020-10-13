Хокимом города Алмалыка Ташкентской области назначен Хамдамов Кобил Муроткулович. Об этом было объявлено 13 октября на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Выступивший на заседании глава Ташкентской области Рустам Холматов остановился на ошибках бывшего хокима Алмалыка Усмона Рахимова, допущенных в социально-экономическом развитии города. Он добавил, что руководитель также должен быть внимательным в личной жизни, уделять время семье и серьезно заниматься воспитанием детей. Усмон Рахимов занимал эту должность с августа 2019 года.

Усмон Рахимов. Фото: хокимият Алмалыка.

Новый хоким Кобил Хамдамов родился в 1974 году в Самарканде. Выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища (1995) и Академии Вооруженных сил (2004).

С 1995 по 2017 год проработал в структуре Министерства обороны. В 2017—2018 годах занимал должность первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам развития городского инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства. С 2018 года является замхокима Ташкентской области по вопросам развития городского инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства.

Напомним, в конце сентября сын бывшего хокима Алмалыка Усмона Рахимова был подвергнут общественной критике за видеозаписи, на которых он едет на автомобиле Tracker по улицам Ташкента с очень высокой скоростью.