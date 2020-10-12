Правоохранительные органы задержали 124 человека, присутствовавших на петушиных боях в Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, ночью 9 октября, несмотря на карантинные ограничения, на лошадиной ферме в махалле «Уртасарай» Уртачирчикского района проводились петушиные бои с участием большого количества людей.

Задержанным вменяется грубое нарушение статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности. Напомним, в Узбекистане продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Петухи, привезенные для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств, ведется дополнительное расследование, добавили в МВД.

Отметим, петушиные и собачьи бои официально не запрещены и пользуются популярностью. Общество защиты животных «Mehr va oqibat» неоднократно выступало с призывом запретить бои животных как акты жестокого обращения. ГУВД Ташкента весной 2019 года сообщало, что готовит предложения по введению запрета бои с участием животных.