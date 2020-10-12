Британский музей вернет в Узбекистан партию из шести глазурованных плиток, принадлежащих комплексу Шахи-Зинда в Самарканде и задержанных при попытке контрабанды в лондонском аэропорту Хитроу в январе. Об этом 11 октября сообщила газета The Guardian.

В сопроводительных документах плитки были задекларированы как копии, предназначенные для продажи. Мужчина, который привез их в чемодане, сообщил, что приобрел их за день до задержания в Шардже (ОАЭ). Он даже предъявил квитанцию на 315 дирхамов (около 70 фунтов стерлингов).

Британская пограничная служба, как это делается в таких случаях, обратилась в Британский музей для уточнения настоящего возраста и страны происхождения плиток.

Несмотря на карантин на фоне COVID-19, Британский музей организовал консультации с учеными из семи стран мира. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана, в их число вошли профессорДжеймс Аллан (Оксфордский университет), доктор Анвар Атаходжаев (Самарканд), доктор Бахтияр Бабаджанов (Ташкент), профессор Шейлу Блэр (Бостонский колледж), профессор Роберт Хилленбранд (Эдинбургский университет), Джолион Лесли и доктор Ричард МакКлари (Йоркский университет), профессор Чарльз Мелвилл (Кембриджский университет), доктор Джебраэль Ноканде (Национальный музей, Иран), доктор Бернард О’Кейн (Каир), доктор Андрей Омельченко (Государственный Эрмитаж) и доктор Бахар Оздемир (Университет Хаджи Байрам Вели в Анкаре).





Фото: Джон Уильямс, Британский музей.

После проведенных консультаций было выявлено, что плитки датируются концом 13 — серединой 14 веков и принадлежат мемориальному комплексу Шахи-Зинда в Самарканде. В этом объекте неоднократно проводились археологические раскопки и реставрационные работы, в частности, в 1996, 2000 и 2004 годах.

В ходе работ в 2004 году было найдено большое количество фрагментов архитектурного декора как из зданий, которые ранее существовали в комплексе, так и сохранившихся монументальных сооружений. Найденные фрагменты были переданы в фонды Института археологии Академии наук, Самаркандского государственного историко-культурного и архитектурного музея-заповедника и Музея истории Самарканда.

The Guardian со ссылкой на узбекских ученых отмечает, что ряд найденных тогда глазурованных артефактов остается неучтенным.

После установления этих фактов импортер плиток не стал заявлять о праве собственности. Плитки были конфискованы и переданы Британскому музею для последующей репатриации в Узбекистан.

После получения официального обращения в Министерство культуры Узбекистана Департамент культурного наследия при Минкульте совместно с узбекскими специалистами начали изучение происхождения плиток с конкретных объектов. Была организована рабочая группа, которая выехала в Самарканд для уточнения принадлежности плиток к конкретному памятнику.





Фото: Джон Уильямс, Британский музей.

В ходе изучений была выявлена стилистическая близость плиток к архитектурному декору мавзолея Ходжи Ахмада (вторая половина 14 века), неизвестного мавзолея (1360−61), но полное совпадение фрагментов декора с архитектурных памятников с плитками пока не установлено. В настоящее время работы по выявлению принадлежности плиток к конкретному архитектурному памятнику продолжаются.

Министерство культуры согласилось с предложением экспонировать данные плитки в Британском музее в течение двух-трех месяцев — с декабря текущего года. Затем они будут отправлены в Узбекистан.

За последнее десятилетие Британский музей помог вернуть более 2500 предметов в Ирак, Афганистан, Узбекистан и другие страны. Как писала «Газета.uz», в 2017 году музей помог в идентификации и успешной репатриации плитки, украденной в 2014 году из мавзолея Чашмаи-Аюб в Бухаре. После проведения следственными органами Узбекистана расследования, причастные к хищению лица были наказаны. В настоящее время данная плитка находится в Государственном музее искусств в Ташкенте.

Министерство культуры Узбекистана выразило благодарность сотрудникам Британского музея за проделанную работу: «Персонально директору музея д-ру Хартвигу Фишеру, старшему куратору и археологу Департамента Среднего Востока Британского музея д-ру Джону Симпсону и другим ученым. Мы будем и далее укреплять сотрудничество с Британским музеем и правоохранительными органами Великобритании в борьбе с незаконной торговлей артефактами наследия».

Посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов также выразил благодарность Британскому музею и Пограничной службе Великобритании. Он подчеркнул, что стороны продолжат сотрудничество в борьбе с незаконной торговлей предметами наследия.