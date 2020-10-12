На прошлой неделе проект Alter Ego опубликовал интервью с председателем Государственного налогового комитета Шерзодом Кудбиевым. «Газета.uz» приводит еще одно высказывание главы ГНК из беседы — о чинопочитании в Узбекистане.

Ведущий Кирилл Альтман в интервью отметил, что в стране «чинопочитание культивируется на всех уровнях, а президенту приписываются всевозможные невозможные качества».

«Каждый сотрудник госорганов говорит „благодаря уважаемому президенту“, вы в том числе. Что-то произошло, что-то изменилось. Как будто во всех министерствах и ведомствах работают малоинициативные люди. Так выглядит со стороны. Как вы думаете, это нормально?» — спросил он.

Шерзод Кудбиев назвал это нормальным и напомнил об изменениях в стране за последние годы.

«Это нормально. Это во всем мире так. Весь мир через это прошел. Все вот эти изменения… благодаря политической воле того, что за последние три-четыре года поменялось. Или это не так? Вы будете спорить, что ли? Давайте возьмем конвертацию. Мы даже об этом не помним, никто об этом не знает. Это нормально, что мы можем пойти, в банке доллары поменять. Разве было так? Не было. Это благодаря кому?» — напомнил он.

Глава ГНК также перечислил положительные изменения в сферах борьбы с принудительным трудом, религии, прав человека, освобождение политзаключенных. «Это что? Благодаря кому?» — повторил вопрос Шерзод Кудбиев.

По его словам, в 2016 году, когда он возглавлял хокимият Мирзо-Улугбекского района, хокимы больше всего занимались «наличкой».

«То есть каждый день с 9:00 начинался „селектор“, сидели банкиры, экономический блок. Я говорил: „Сколько пенсий ты должен раздать? Сколько в банки упало наличных денежных средств? Почему мало? Я тебя поругаю“. Но это не дело. Сейчас какой хоким занимается наличкой? Никто сейчас не знает, сколько падает, все работает автоматически», — заявил он.

Шерзод Кудбиев указал на продвижения в сфере свободы слова и заявил, что теперь «Кирилл Альтман может брать интервью у хокима Ташкента, председателя Сената, председателя Государственного налогового комитета, замминистра народного образования».

«Это же мы забываем. Для нас нужно подпитывать новое. На то и мы, госчиновники, чтобы все это подпитывалось. Но благодаря чему? Что стоит в фундаменте этого всего — политическая воля и изменение политического режима», — отметил он.

Шерзод Кудбиев также опроверг сообщения о родственной связи с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

«Это абсолютная неправда. Я читал это тоже, но это неправда. Я родился и мои родители с другого конца Ферганской области. Это неправильные слухи», — заявил он.