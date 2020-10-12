В Узбекистане появилась Федерация поло, сообщил Национальный олимпийский комитет.

На внеочередной отчётно-выборочной конференции федерации в Международном Вестминстерском университете в Ташкенте 10 октября ее председателем был избран Бахромжон Газиев. До этого он был председателем Федерации современного пятиборья.

«Настало время возродить [этот вид спорта]. Разумеется, для этого мы будем тесно сотрудничать с Министерством физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией поло и другими организациями», — отметил Бахромжон Газиев.





На конференции советником председателя федерации был избран Яков Рибалский, заместителями председателя — Бахром Мирмаксимов, Ксения Гулямова и Ахрор Хайдаров, генеральным секретарем — Абдурасул Муминов. Почетным председателем новой федерации стал Комилжон Каримов.