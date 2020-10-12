Лауреатами премии государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов, сообщило РИА Новости.

Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области медицины, физики и химии, литературы и Нобелевской премии мира.

Присуждение награды по экономике традиционно завершает Нобелевскую неделю. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Сумму каждой премии в этом году увеличили до до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).