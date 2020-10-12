Холодная воздушная масса, пришедшая на прошлой неделе из районов Урала, в понедельник начала отступать с территории Узбекистана. Днем воздух прогреется до +19…+22 градусов, сообщил Узгидромет.
В течение рабочей недели в страну начнет поступать сухая и теплая воздушная масса с зарубежного юга.
По всему Узбекистану ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха продолжит расти и будет ночью в пределах +7…+10 градусов, днем — +22…+25 градусов, что на 2−4 градуса выше климатической нормы.
Rinat Batdalov
Значит до 1 ноября отопления не ждать?
Юрий stress
Ура значит еще Долго не включат нам Отопление в Домах