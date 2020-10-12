Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября провел совещание по мерам совершенствования системы охраны объектов интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что в процессе развития науки и инноваций, превращения их достижений в продукт с высокой добавленной стоимостью важное значение имеет обеспечение надежной защиты интеллектуальной собственности. На мировом рынке высоко ценится продукция, имеющая статус бренда. Доля интеллектуальной собственности составляет 45% валовой внутренней продукции в Европе, 12% ВВП — в Китае и 7% — в России, говорилось на совещании.

«В течение 30 лет мы отдалились от мирового рынка — это тоже правда… К сожалению, в этом плане наша страна отстает от мировых достижений. Ни соответствующие ведомства, ни руководители регионов не уделили внимания вопросу интеллектуальной собственности. Вследствие этого произошла „утечка“ ученых-изобретателей и представителей творческих профессий. В таких условиях отечественные научные учреждения не в состоянии эффективно создавать инновации, а отрасли промышленности — востребованные разработки и бренды», — следует из сообщения пресс-службы.

Указывается, что даже в случае создания многообещающих изобретений, рационализаторских моделей, промышленных образцов, заявки на их регистрацию подаются в 95% случаях только для того, чтобы ускорить защиту научной работы. Действующие требования к процедуре регистрации также устарели.

Министерству юстиции и Агентству интеллектуальной собственности поручено разработать трехлетнюю программу развития сферы, организовав ее широкое обсуждение с участием всех ведомств и регионов, университетов и исследовательских учреждений. Подчеркнута необходимость внедрения системы льгот, стимулирования авторов интеллектуальной собственности, вознаграждение владельцев патентов.

По данным пресс-службы, в стране ежегодно регистрируется около 4500 объектов интеллектуальной собственности, в том числе более 2000 товарных знаков. К примеру, Навоийский горно-металлургический комбинат за последние 10 лет зарегистрировал 35 изобретений, экономический эффект от 16 из которых составил более 400 миллиардов сумов. В настоящее время ведутся переговоры по реализации этих технологий иностранным золотодобывающим предприятиям, говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные разработки регистрируются за рубежом, а не в Узбекистане из-за несоответствующей современным требованиям системы оценки стоимости. В результате многие изобретения остаются некоммерциализированными.

В первом квартале 2021 года поручено создать платформу для промышленных патентов, на которой будут размещаться объекты интеллектуальной собственности отраслейпромышленности, а также сформировать базу данных по интеллектуальной собственности предприятий и вузов.

В прошлом году в стране зарегистрировано около 400 изобретений, 110 полезных моделей, 170 промышленных образцов, 36 достижений селекции, но коммерциализированы всего лишь 43 научных разработки. Поэтому целесообразно проводить «электронные ярмарки» научных достижений, указывает пресс-служба.

«Необходимо обеспечить сотрудничество владельцев патентов и предпринимателей», — заявил президент.

Международную регистрацию товарных знаков прошли лишь 72 отечественных бренда. «Такая узнаваемая продукция, как чустские ножи, самаркандская лепешка, маргиланский адрас, шерабадский гранат, алтыарыкский и паркентский виноград, хорезмские дыни, сурхандарьинская хурма могут быть зарегистрированы как территориальные бренды и активно продвигаться на международном рынке», — говорится в сообщении.

Министерству инвестиций и внешней торговли дано указание расширить международную регистрацию местных брендов и поддержать их выход на мировой рынок.

Для предпринимателей планируется провести тренинги по вопросам создания и защиты интеллектуальной собственности в Ташкентском юридическом университете и юридических факультетах региональных вузов.

Подчеркнута необходимость разработки программы и электронной площадки для брендинга продукции предпринимателей, проведения в регионах ярмарки брендов.

«Имя Узбекистана должно звучать на нашей продукции, выходящей на мировой рынок. Только продукция с брендом способна занять достойное место на внешнем рынке», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что практика регистрации отдельными предпринимателями товарных знаков, идентичных известным международным брендам, препятствует притоку иностранных инвестиций. Даны указания по упорядочению деятельности в этом направлении.

Еще одна проблема, которая обсуждалась на совещании, — использование в коммерческих целях произведений искусства и литературы без согласия автора. К примеру, на действующих в Узбекистане онлайн-кинотеатрах, взимающих плату за просмотр по подписке, размещено более 30 тысяч фильмов, сериалов, клипов и мультфильмов, но авторы не получают никаких отчислений.

Агентству информации и массовых коммуникаций и Агентству интеллектуальной собственности поручено изучить зарегистрированные в стране развлекательные сайты, радио- и телеканалы, обеспечить интересы авторов.

«Если укрепим защиту интеллектуальной собственности, это тоже послужит надежным фундаментом для третьего Ренессанса», — подытожил президент.

Шавкат Мирзиёев считает, что если не поднять вопрос защиты интеллектуальной собственности на государственный уровень, то Узбекистан и через 10 лет не сможет быть конкурентоспособным.