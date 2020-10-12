Европейский союз передал Узбекистану оборудование для дезинфекции воздуха и производственных поверхностей, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета промышленной безопасности.

Оборудование стоимостью порядка 100 тысяч евро состоит из мобильных установок для быстрого проведения деконтаминации (уничтожения микроорганизмов) медицинских и лабораторных помещений, которые могли быть заражены COVID-19, при помощи импульсного ультрафиолетового света.

Поддержка была предоставлена в рамках инициативы центров передового опыта Европейского союза по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков в рамках финансируемого ЕС проекта «Укрепление национальной правовой базы и проведение специализированного обучения по биологической защите и биологической безопасности в странах Центральной Азии».