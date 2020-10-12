Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Таджикистана с убедительной победой на прошедших накануне выборах президента страны и пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского таджикского народа.

В ходе беседы главы государства рассмотрели актуальные аспекты укрепления узбекско-таджикских отношений. Особо отмечена важность своевременной реализации договоренностей двух лидеров, выполнения решений межправительственной комиссии и выработки новой повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.

Президенты приветствовали принятие совместного заявления глав Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана по ситуации в Кыргызстане.

Напомним, действующий президент Таджикистана победил на выборах 11 октября, набрав 90,92% голосов. Явка составила 85,39%. Для Эмомали Рахмона это пятый президентский срок.