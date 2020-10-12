В районах и городах Навоийской и Кашкадарьинской областей советницам хокимов по вопросам женщин вручили служебные автомобили, сообщили пресс-службы областных администраций.

Хоким Навоийской области Кабул Турсунов вручает ключи от автомобиля. Фото: Хокимият Навоийской области.



Как сообщили «Газете.uz» в хокимияте Навоийской области, советницам хокимов в централизованном порядке выдали 10 автомобилей Nexia-3. В администрации отметили, что такие же церемонии пройдут во всех областях в рамках выполнения поручений президента на недавнем совещании, посвященном повышению роли женщин и молодежи в обществе и обеспечения их занятости.

В Кашкадарьинской области советницы хокимов районов и городов получили автомобили Nexia-3, а советница хокима области Комила Каромова — Tracker.

Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.

«Теперь, учитывая созданные удобства, как сказал президент, необходимо посетить дома женщин в самых отдаленных селах, улучшить их жизнь через обучение профессиям, повысить их роль в обществе. Думаю, организация современных служебных помещений, [найм] дополнительных помощников и создание всех необходимых условий для работы советниц в зданиях хокимиятов, особенно в должности замхокима, станет основой для своевременного решения проблем наших женщин», — заявил на церемонии хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.

Должность первого заместителя начальника Управления по поддержке махалли и семьи — советника по вопросам женщин приравнена по статусу к заместителю хокима.

Хоким Зойир Мирзаев вручает ключи от автомобиля. Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.

На совещании 8 октября под председательством президента Шавката Мирзиёева говорилось о внедрении новой системы работы с женщинами и молодежью.

Для социальной поддержки населения ведется список семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке, известный как «железная тетрадь». В разрезе каждой махалли, района, города и области также формируются «молодежная тетрадь» и «женская тетрадь». В них включаются молодые люди и женщины, нуждающиеся в социальной, правовой и психологической поддержке, а также стремящиеся приобрести новые знания и профессии.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что молодые люди и женщины, желающие пройти учебные курсы негосударственных центров профобучения, в рамках социального контракта смогут получить государственные субсидии. Средства в сумме до 1 млн сумов будут предназначены для покрытия затрат на обучение. На это выделят 100 млн долларов.