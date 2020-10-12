В Беларуси 11 октября прошел «Марш гордости» несогласных с результатами августовских выборов президента. Милиция по всей стране задержала 600 человек, сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». Список задержанных на сайте организации регулярно обновляется.

По данным портала TUT.BY, митинги прошли в Минске, Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Жодино, Кобрине и других городах. В столице с утра были оцеплены центральные площади, днем закрыли некоторые станции метро и торговые центры.

Участникам марша силовики старались не дать объединиться в колонну. Задерживали также журналистов — не только корреспондентов независимых изданий TUT.BY, БелаПАН, Onliner, «Белсат», но и государственного агентства БелТА, а также российского ТАСС.

Для разгона протестующих силовики применяли светошумовые гранаты, газ, водометы с оранжевой жидкостью. По данным TUT.BY, демонстрантов избивали дубинками неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах и ОМОН. По словам очевидцев, такого уровня насилия на минских улицах не было с 9−12 августа.

Выборы президента в Беларуси прошли 9 августа: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%, против всех — 4,59%. Со дня оглашения результатов выборов протестные акции в стране не прекращаются.