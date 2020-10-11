Антимонопольный комитет Узбекистана в июле-августе провел изучение медицинских услуг по предоставлению мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) легких, а также применяемых цен. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации в республике, в частности в Ташкенте, и увеличение числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлекла за собой значительное увеличение спроса среди населения на МСКТ легких, что повлекло рост цен на услугу.

По предварительным оперативным данным, услуги МСКТ по Ташкенту оказывали 18 медицинских учреждений. Объем оказанных услуг, согласно статистическим данным, составил свыше 185 млрд сумов. Наличие доминирующего положения на рынке отдельного хозяйствующего субъекта или группы лиц не установлено, отмечает АМК.

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Согласно информации, ценовой диапазон услуг МСКТ варьируется от 195 тысяч до 400 тысяч сумов (перечень ниже).

Кроме этого, как показало изучение, ранее услуга до эпидемиологической ситуации составляла в пределах 90 тысяч — 150 тысяч сумов.

«Рост цен предоставляемой услуги согласно информации медицинских учреждений в основном связан с увеличением спроса на проведение услуги МСКТ среди населения, в связи с чем многие учреждения перешли на круглосуточный режим работы, что привело к большой нагрузке на оборудование и быстрому его износу, а также частой поломке оборудования и, соответственно, необходимости постоянной закупки комплектующих и прочих запасных частей для их восстановления и дальнейшего использования», — говорится в сообщении.

Медицинские учреждения указывают, что из-за перехода на круглосуточный режим работы медицинскому персоналу необходимо выплачивать дополнительные выплаты, что также послужило одним из факторов увеличения стоимости услуг МСКТ.

Результаты изучения калькуляций отдельных медицинских учреждений показали обоснованность формирования цен на услуги МСКТ, исходя из специфики и индивидуального подхода к оказанию услуги, отмечает АМК.

Тем не менее, Антимонопольный комитет призвал частные медицинские учреждения к недопущению необоснованного увеличения цен на услуги МСКТ. АМК напомнил, что согласно статье 8 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», субъекты предпринимательской деятельности вправе реализовывать свои товары (работы, услуги) самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка или на договорной основе.


Название медучреждения
Телефон
Адрес
Цена (сумов)
1
Клиника Diyor Medical Centre
71 2525098
71 2525099
95 1455099
71 2527802
Ташкент, Мирабадский район,
проспект Афросиёб, 12Б

dmc14@inbox.ru

300 000
2
Клиника Citymed
71 2271202
71 2271206
71 2000034
71 2000038
Шайхантахурский район,
улица Фаробий, 415

citymeduz2009@gmail.com

290 000
3
Клиника Vitamed Medical
78 1298181
78 1298282
1063
78 1290003
Яккасарайский район,
улица Ш. Руставели, 109А

info@vitamed.uz

320 000
4
Медучреждение Akfa Medline
1141
71 2033003
Алмазарский район,
Кичик халқа йули (Малая кольцевая), 5А

info@akfamedline.uz

295 000
5
Диагностический медцентр Clinic Pro
71 2677050
78 1130201
Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мирзо Улугбека, 30

clinic.pro@mail.ru

250 000
6
Клиника Shox Med Center
71 2525465
71 2020212
Мирабадский район,
улица Ойбек, 34

info@shox.hospital

250 000
7
ООО Doktor-D
1057
71 2273032
71 2401640
71 2402038
71 2404516
Алмазарский район,
улица Уста Олим, 15

info@doctord.uz

350 000
8
ООО MDS-Servis
1080
78 1400080
Яшнабадский район,
улица Боткина, 110, 3-корпус

info@mds.uz

400 000
9
Клиника Parents Holiday
712281042
Алмазарский район,
улица Янги Олмазор, 51 уй

parents.holiday@mail.ru

195 000
10
ООО Ozoda Shifo Med Servis
71 2513300
97 7613300
1143
Сергелийский район,
массив Сергели-8, 99

ozodashifomedservis@mail.ru

300 000
11
ООО Diason
71 248 04 04
71 248 18 18
71 248 11 00
Алмазарский район,
улица Янги Олмазор, 51

info@diason.uz

195 000
12
Star Med Center (ООО Omad Plyus)
71 273 77 00
Чиланзарский район, Чилонзар-6, 6\1

info@starmed.uz

300 000
13
Клиника Horev Medical Center
71 289 41 41
Яшнабадский район
улица Махтумкули, (бывш Тараккиёт), 105

andromedhorev@mail.ru

-
14
Диагностическая клиника Darmon Servis
71 203 00 17
Чиланзарский район, улица Чупонота, 18/19

darmonservis@mail.ru

-
15
Медицинский центр «Здоровая семья»
71 2717461
71 2071051
90 1780039
71 2714461
Чиланзарский район, улица Максуда Шайх-Зода, 31 А.
300 000
16
Клиника Prestige Health Group
95 5120101
95 3420101
Юнусабадский район,
улица Чинобод (бывш А. Зокирова), 88
195 000
17
Медицинский центр Medion
78 140 00 10
Шайхантахурский район, улица Зулфияхоним, 18
400 000
18
Медцентр Jacksoft MDS
71 275 66 33
Учтепинский район, улица Фозилтепа (бывш Х. Турсункулова), 21 уй
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