Антимонопольный комитет Узбекистана в июле-августе провел изучение медицинских услуг по предоставлению мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) легких, а также применяемых цен. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации в республике, в частности в Ташкенте, и увеличение числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлекла за собой значительное увеличение спроса среди населения на МСКТ легких, что повлекло рост цен на услугу.
По предварительным оперативным данным, услуги МСКТ по Ташкенту оказывали 18 медицинских учреждений. Объем оказанных услуг, согласно статистическим данным, составил свыше 185 млрд сумов. Наличие доминирующего положения на рынке отдельного хозяйствующего субъекта или группы лиц не установлено, отмечает АМК.
Согласно информации, ценовой диапазон услуг МСКТ варьируется от 195 тысяч до 400 тысяч сумов (перечень ниже).
Кроме этого, как показало изучение, ранее услуга до эпидемиологической ситуации составляла в пределах 90 тысяч — 150 тысяч сумов.
«Рост цен предоставляемой услуги согласно информации медицинских учреждений в основном связан с увеличением спроса на проведение услуги МСКТ среди населения, в связи с чем многие учреждения перешли на круглосуточный режим работы, что привело к большой нагрузке на оборудование и быстрому его износу, а также частой поломке оборудования и, соответственно, необходимости постоянной закупки комплектующих и прочих запасных частей для их восстановления и дальнейшего использования», — говорится в сообщении.
Медицинские учреждения указывают, что из-за перехода на круглосуточный режим работы медицинскому персоналу необходимо выплачивать дополнительные выплаты, что также послужило одним из факторов увеличения стоимости услуг МСКТ.
Результаты изучения калькуляций отдельных медицинских учреждений показали обоснованность формирования цен на услуги МСКТ, исходя из специфики и индивидуального подхода к оказанию услуги, отмечает АМК.
Тем не менее, Антимонопольный комитет призвал частные медицинские учреждения к недопущению необоснованного увеличения цен на услуги МСКТ. АМК напомнил, что согласно статье 8 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», субъекты предпринимательской деятельности вправе реализовывать свои товары (работы, услуги) самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка или на договорной основе.
|№
|Название медучреждения
|Телефон
|Адрес
|Цена (сумов)
|1
|Клиника Diyor Medical Centre
|71 2525098
71 2525099
95 1455099
71 2527802
|Ташкент, Мирабадский район,
проспект Афросиёб, 12Б
dmc14@inbox.ru
|300 000
|2
|Клиника Citymed
|71 2271202
71 2271206
71 2000034
71 2000038
|Шайхантахурский район,
улица Фаробий, 415
citymeduz2009@gmail.com
|290 000
|3
|Клиника Vitamed Medical
|78 1298181
78 1298282
1063
78 1290003
|Яккасарайский район,
улица Ш. Руставели, 109А
info@vitamed.uz
|320 000
|4
|Медучреждение Akfa Medline
|1141
71 2033003
|Алмазарский район,
Кичик халқа йули (Малая кольцевая), 5А
info@akfamedline.uz
|295 000
|5
|Диагностический медцентр Clinic Pro
|71 2677050
78 1130201
|Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мирзо Улугбека, 30
clinic.pro@mail.ru
|250 000
|6
|Клиника Shox Med Center
|71 2525465
71 2020212
|Мирабадский район,
улица Ойбек, 34
info@shox.hospital
|250 000
|7
|ООО Doktor-D
|1057
71 2273032
71 2401640
71 2402038
71 2404516
|Алмазарский район,
улица Уста Олим, 15
info@doctord.uz
|350 000
|8
|ООО MDS-Servis
|1080
78 1400080
|Яшнабадский район,
улица Боткина, 110, 3-корпус
info@mds.uz
|400 000
|9
|Клиника Parents Holiday
|712281042
|Алмазарский район,
улица Янги Олмазор, 51 уй
parents.holiday@mail.ru
|195 000
|10
|ООО Ozoda Shifo Med Servis
|71 2513300
97 7613300
1143
|Сергелийский район,
массив Сергели-8, 99
ozodashifomedservis@mail.ru
|300 000
|11
|ООО Diason
|71 248 04 04
71 248 18 18
71 248 11 00
|Алмазарский район,
улица Янги Олмазор, 51
info@diason.uz
|195 000
|12
|Star Med Center (ООО Omad Plyus)
|71 273 77 00
|Чиланзарский район, Чилонзар-6, 6\1
info@starmed.uz
|300 000
|13
|Клиника Horev Medical Center
|71 289 41 41
|Яшнабадский район
улица Махтумкули, (бывш Тараккиёт), 105
andromedhorev@mail.ru
|-
|14
|Диагностическая клиника Darmon Servis
|71 203 00 17
|Чиланзарский район, улица Чупонота, 18/19
darmonservis@mail.ru
|-
|15
|Медицинский центр «Здоровая семья»
|71 2717461
71 2071051
90 1780039
71 2714461
|Чиланзарский район, улица Максуда Шайх-Зода, 31 А.
|300 000
|16
|Клиника Prestige Health Group
|95 5120101
95 3420101
|Юнусабадский район,
улица Чинобод (бывш А. Зокирова), 88
|195 000
|17
|Медицинский центр Medion
|78 140 00 10
|Шайхантахурский район, улица Зулфияхоним, 18
|400 000
|18
|Медцентр Jacksoft MDS
|71 275 66 33
|Учтепинский район, улица Фозилтепа (бывш Х. Турсункулова), 21 уй
|-
Nir Avenir
Очердная констатация факта и декларирование намерений. Вопрос, нам это к чему? Мы и так знаем что услуги подорожали в несколько раз. А вот вы чем занимаетесь по линии снижения цен? Какие реальные действия совершили и где, и на сколько цены снизились? Кузбуямачилик ва яна кузбуямпчилик.
Tima Tima
У нас всё обоснованно. Комитет изучил или сделал вид что изучил. А по факту пользуются случаем и наживаются пока спрос есть все частные фирмы по мед услугам. Так же как с масками, которые должны продаваться по 500, а продаются по 2500. Любая бизнес хороша.