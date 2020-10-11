Антимонопольный комитет Узбекистана в июле-августе провел изучение медицинских услуг по предоставлению мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) легких, а также применяемых цен. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации в республике, в частности в Ташкенте, и увеличение числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлекла за собой значительное увеличение спроса среди населения на МСКТ легких, что повлекло рост цен на услугу.

По предварительным оперативным данным, услуги МСКТ по Ташкенту оказывали 18 медицинских учреждений. Объем оказанных услуг, согласно статистическим данным, составил свыше 185 млрд сумов. Наличие доминирующего положения на рынке отдельного хозяйствующего субъекта или группы лиц не установлено, отмечает АМК.

Согласно информации, ценовой диапазон услуг МСКТ варьируется от 195 тысяч до 400 тысяч сумов (перечень ниже).

Кроме этого, как показало изучение, ранее услуга до эпидемиологической ситуации составляла в пределах 90 тысяч — 150 тысяч сумов.

«Рост цен предоставляемой услуги согласно информации медицинских учреждений в основном связан с увеличением спроса на проведение услуги МСКТ среди населения, в связи с чем многие учреждения перешли на круглосуточный режим работы, что привело к большой нагрузке на оборудование и быстрому его износу, а также частой поломке оборудования и, соответственно, необходимости постоянной закупки комплектующих и прочих запасных частей для их восстановления и дальнейшего использования», — говорится в сообщении.

Медицинские учреждения указывают, что из-за перехода на круглосуточный режим работы медицинскому персоналу необходимо выплачивать дополнительные выплаты, что также послужило одним из факторов увеличения стоимости услуг МСКТ.

Результаты изучения калькуляций отдельных медицинских учреждений показали обоснованность формирования цен на услуги МСКТ, исходя из специфики и индивидуального подхода к оказанию услуги, отмечает АМК.

Тем не менее, Антимонопольный комитет призвал частные медицинские учреждения к недопущению необоснованного увеличения цен на услуги МСКТ. АМК напомнил, что согласно статье 8 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», субъекты предпринимательской деятельности вправе реализовывать свои товары (работы, услуги) самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка или на договорной основе.