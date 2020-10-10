Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом говорится в заявлении министров иностранных России, Азербайджана и Армении, сделанном по итогам переговоров в Москве.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — подчеркивается в заявлении.

Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Страны обвинили в начале военных действий друг друга. С начала конфликта погибли несколько сотен военных с каждой стороны и десятки мирных жителей.