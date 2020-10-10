Узбекистан и Европейский союз 7 и 8 октября провели 16-е заседание Подкомитета по вопросам правосудия и внутренних дел, прав человека и смежным вопросам в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Встреча проходила дистанционно по видеосвязи между Брюсселем и Ташкентом, сообщается на сайте делегации ЕС в Узбекистане.

На собрании обсуждался широкий круг тем, включая вопросы, связанные с правами человека и демократией, борьбу с терроризмом, миграцию и управление границами, политику в отношении наркотиков и борьбу с коррупцией, отмечается в сообщении.

Подкомитет рассмотрел и обсудил недавние события в Узбекистане и ЕС в области прав человека, демократии, правосудия и внутренних дел. Участники согласились с важной ролью гражданского общества в обеспечении сдержек и противовесов и верховенства закона.

«Несмотря на позитивные сдвиги в контексте программы реформ в Узбекистане, включая освобождение заключенных и закрытие тюрьмы Жаслык, ЕС выразил обеспокоенность рядом проблем, существующих в Узбекистане, связанных со свободой выражения мнений, регистрацией НПО, сохранением пыток, жестоким обращением в пенитенциарной системе, гендерным равенством и правами женщин», — подчеркивается в сообщении.

ЕС призвал Узбекистан взять на себя дальнейшие обязательства по искоренению пыток, в том числе предоставив беспрепятственный и независимый мониторинг мест содержания под стражей. ЕС также подчеркнул необходимость реабилитации бывших заключенных.

Узбекистан, в свою очередь, представил на собрании свои приоритеты и меры по модернизации правовой системы и улучшению делового климата, а также по борьбе с коррупцией.