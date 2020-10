Абдулазиз мечтает прожить счастливую жизнь, чтобы киберспорт «непосредственно был связан с этим счастьем». Чтобы Узбекистан признал киберспорт, а наши родители не считали занятие бесперспективным.



«Для меня нормальным успехом будет, когда наша команда как лицо Узбекистана появится на мировой арене. Я даже не мечтаю выиграть. Я просто хочу выступить, достойно показать страну. Хочу, чтобы на вопрос: “Hey, dude, where are you from?” (Привет, чувак, ты откуда? – ред. ) никто в ответ не уточнял: “Pakistan? Afghanistan?”».