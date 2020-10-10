Он вспоминает историю геймера из Китая, который скончался
от истощения после беспрерывного трехдневного сеанса игры. Но, во-первых, киберспортсмены отличаются от геймеров тем, что тренируются именно в одной дисциплине, считает Абдулазиз. А во-вторых, зависимость от работы, переработка, стресс и срывы присущи всякой работе. Киберспорт – не исключение.
«Мы теряем связь с реальностью, как и другие, неважно, строят они стену, делают ремонт или сидят в офисе. Люди срываются. В киберспорте тоже можно сорваться на противника или товарища по команде. Его действия могут взбесить. В эти моменты надо себя сдержать, взять в руки, объяснить и поговорить нормально».
Комментарии