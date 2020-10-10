«CS: GO такая динамичная игра, где важно успеть сказать все, что видишь на экране. Если много кубиков разных цветов быстро проскользят по монитору, вы не успеете сказать, сколько их было, каких цветов они были. Киберспортсмен должен успеть все это сказать. Если ты можешь это все сказать, это очень хороший показатель, – убеждает он. – Есть такой тренировочный сервер для CS: GO, где можно говорить все, что происходит на экране. Это один из способов тренировки своей коммуникации. Можно говорить это в воздух и повышать свой личный скилл».