Генеральный директор казначейства Министерства экономики, финансов и восстановления Франции Одиль Рено-Бассо избрана президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 2021−2024 годы. Такое решение было принято в четверг на заседании Совета управляющих банка, которое состоялось в формате видеоконференции, говорится на сайте ЕБРР.

В ЕБРР уточнили, что Одиль Рено-Бассо официально вступит в должность до конца текущего года.

Предыдущий президент банка Сума Чакрабарти, занимавший этот пост два срока подряд с 2012 года, сложил полномочия в начале июля. В сентябре он сообщал, что станет советником президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества.

«Хотела бы выразить благодарность всем странам, поддержавшим мою кандидатуру, и с представителями которых я так часто и так плодотворно обменивалась мнениями на протяжении последних месяцев. Я с нетерпением ожидаю возможности в ближайшие месяцы начать работать со всеми акционерами банка, его руководством и сотрудниками, чтобы воплотить в жизнь амбициозный план действий, который был согласован на ежегодном заседании», — отметила Одиль Рено-Бассо.

Также впервые в истории ЕБРР заместителем председателя Совета управляющих банка был избран управляющий от Узбекистана — заместитель премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, сообщает пресс-служба МИВТ.