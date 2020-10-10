Совсем немного времени осталось до запуска отопительного сезона. Уже до наступления холодов стоит задуматься над обновлением своей системы отопления. AKFA Comfort рассказывает о критериях выбора радиаторов, свойствах разных типов и моделей.

Рынок современных систем отопления можно разделить на три типа.

Биметаллические радиаторы: надежные и прочные

Хороший вариант для квартиры в многоэтажном доме, где высокое давление в системе отопления. Биметаллические радиаторы способны выдерживать давление в 20−50 атмосфер. Им не страшны и гидравлические удары, ведь под алюминиевой основой расположены прочные стальные трубы. Модельный ряд радиаторов AKFA Comfort состоит из двух моделей: Avangard и Castello.





Алюминиевые радиаторы: легкие и красивые

Для собственного дома это отличное решение — и стоят не очень дорого, и дизайн имеют разнообразный и стильный.

Для успешной эксплуатации алюминиевых радиаторов важно следить за показателем pH, который не должен превышать 7−8. В противном случае не избежать губительной для алюминиевых систем химических реакций с выделением водорода. Модельный ряд радиаторов AKFA Comfort состоит из трех моделей: Monza, Classic и Caliente.

Если говорить про дизайн, то AKFA Comfort предлагает радиаторы премиум сегмента — Caliente. Явным преимуществом этой модели является футуристический дизайн с изогнутыми формами. Такой радиатор не захочется прятать под обрешетку. А его теплоотдача на 15% выше по сравнению с наиболее популярными моделями в своем сегменте.

Стальные панельные радиаторы: компактные и аккуратные





Стальные радиаторы — новинка на рынке Узбекистана. Они предназначены для автономной системы отопления и отличаются широкой размерной линией. Стальные радиаторы Liderline панельного типа хорошо впишутся в любой интерьер. Гладкие панели не сильно бросаются в глаза, гармонично сливаясь с обстановкой. Заказать радиаторы можно высотой от 30 до 60 см и длиной от 40 и до 200 см.





При правильной эксплуатации срок службы составляет до 30 лет. А завод-изготовитель предоставляет 10 лет гарантии на все радиаторы отопления AKFA Comfort.

Все радиаторы AKFA Comfort успешно прошли испытания и сертифицированы Миланским политехническим университетом, одобрены РосГОСТом, а также имеют сертификат соответствия «УзСтандарт».

Компания запустила Telegram-бот, где можно подробно ознакомиться с линейкой продукции AKFA Comfort и заказать ее с доставкой на дом.

«AKFA Comfort — технологии для вашего комфорта».

Подробную информацию можно получить в едином контактном центре: (+998) 71−203−00−00 или на сайте компании.

Facebook: fb.com/akfacomfort

Instagram: @akfacomfort

На правах рекламы.