Температура воздуха в первой половине пятницы, 9 октября, была по большей части на 4−6 градусов ниже, чем в четверг. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Такая же довольно холодная погода сохранится 10 октября, отмечают синоптики. В ночные часы температура опустится до +3…+6 градусов, по северу — до 0…-3 градусов, а днем будет не выше +13…+17 градусов, что на 5−7 градусов ниже нормы.

По большей части страны в эти дни будет наблюдаться сухая погода. Лишь на юго-восточные районы будут выходить влажные облачные массивы с районов Туркменистана. По областям Ферганской долины, а также по предгорным и горным районам местами пройдет дождь, в высокогорьях и в зонах свыше 2000 м над уровнем моря возможен переход в снег.

В воскресенье ожидается малооблачная и сухая погода. Ночная температура воздуха сохранится в пределах +3…+6 градусов, по северу — до 0…-3 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.