США через Агентство по международному развитию (USAID) в Узбекистане доставили предметы медицинского назначения на сумму 2,23 млн долларов для поддержки усилий страны в борьбе с COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве США.

В поставку вошли лабораторное оборудование для расширенного тестирования на коронавирус и расходные материалы для проведения 100 тысяч тестов.

«Ожидается, что эти материалы значительно укрепят потенциал страны для безопасного и быстрого тестирования на COVID-19», — отмечается в сообщении.

Поставка является частью постоянной помощи правительства США Узбекистану в борьбе с COVID-19. На сегодняшний день Соединенные Штаты выделили стране 8,8 млн долларов. В сентябре USAID передало Узбекистану более 200 аппаратов ИВЛ.

Ранее USAID объявило об учреждении двусторонней миссии в Узбекистане. До этого офис агентства был частью миссии USAID в Центральной Азии.