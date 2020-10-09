Шахло Уткуровна Турдикулова постановлением президента от 8 октября назначена на должность первого заместителя министра инновационного развития. Об этом сообщила пресс-служба Мининноваций.

Шахло Турдикулова родилась в 1973 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. До этого назначения она работала на должности директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития.

За свою научную карьеру опубликовала более 160 научных работ, в том числе 2 учебника и 2 монографии. Имеет самый высокий общий импакт-фактор (показатель цитируемости статей) в Узбекистане — 149,5, отмечает пресс-служба.