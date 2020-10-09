Предложение Минфина разрешить с нового года физлицам оказывать услуги такси в качестве самозанятых сегодня очень похоже на известное выражение «поскрести по сусекам». Правительство пытается изыскать возможности добавить новых денег в бюджет в условиях серьезного выпадения доходов из-за пандемии коронавируса.

Очередная новация внешне выглядит весьма гуманно: вывести людей, фактически работающих в теневом секторе, в свет за весьма символическую плату. Напомню, что самозанятые платят социальный налог за 2020 год размером в 0,5 базовой расчетной величины.

Учитывая, что сектор извоза у нас довольно глубоко засел в «тени», гуманизм новой идеи, конечно же, не дотягивает до номинации на Нобелевку, но, по крайней мере, указывает направление светлого будущего. Прямо скажем, не очень близкого. А пока есть возможность прикинуть перспективы.

Президент Шавкат Мирзиёев еще в конце июля дал указания сократить долю теневой экономики в стране, которая составляет почти 40% от ВВП. Тогда же глава государства дал понять, что делать это нужно без нажима. Дать людям самим почувствовать необходимость «просветления». Льготами, стимулами, еще чем — в правительстве продолжают креативить.

За прошедшее время, по данным Государственного налогового комитета, в качестве самозанятых в открытых для них 67 видах деятельности зарегистрировались более 400 тысяч граждан. Много ли это?

По данным Минтруда за первое полугодие, в теневом секторе внутри страны сегодня трудятся более 5 миллионов человек. Такое среднее европейское государство. Там ведь не только жулики, казнокрады и коррупционеры всех мастей. Там еще и простые люди. Кормят. Поят. Торгуют. Учат. Ремонтируют автомобили. Убирают квартиры. Шьют одежду. Чинят бытовую технику. Зачастую совмещают: с утра на «белой» работе, вечером на «серой».

Самозанятые привыкли рассчитывать исключительно на себя. Да, не платят государству налоги. Считают, что уже и так сильно переплачивают в этой жизни. Заработанное не откладывают. Тут же превращают в спрос. Вытягивают экономику из кризиса. Чтобы этот сектор вывести на свет — чиновникам нужно очень постараться. Сделать такое предложение, от которого невозможно отказаться.

Но самая главная проблема — не в количестве, а в качестве взаимоотношений населения и денежных властей. Вступая в такие отношения с государством, люди, в числе прочего, начинают интересоваться — на что идут их деньги, направленные в бюджет? Бюджет, это ведь, по сути, и есть те самые народные деньги. А государство, в свою очередь, обязуется налогоплательщикам обеспечить доступ к этим деньгам. Особенно в сложные для всех времена.

Любой легализовавшийся для государства таксист, домработница или фрилансер всегда могут спросить — почему наши деньги на здравоохранение поступают, а про бесплатную медицину мы уже как-то подзабыли? Почему стоимость услуг ЖКХ растет, а их уровень — нет? Почему отчисления на инфраструктуру регулярно поступают, а качество дорог по-прежнему в весьма плачевном состоянии?

Сегодня внедрение системы самозанятости сталкивается с серьезной социальной задачей. Скажем прямо: в условиях прошедшего локдауна и продолжающейся пандемии уровень доверия между людьми и чиновниками заметно снизился. Если он вообще когда-то поддерживал высокую планку. Монетарным властям эту планку нужно поднимать.

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