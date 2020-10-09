Ректором Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) назначен Сарвар Наджимович Бабаходжаев. Об этом сообщила пресс-служба вуза. До этого назначения он возглавлял Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.

Сарвар Бабаходжаев родился в 1978 году в Ташкенте. Является выпускником Ташкентского государственного технического университета и Японского международного университета.

В 2016—2018 годах возглавлял Университет Инха в Ташкенте, а с 2018 по 2019 год занимал должность заместителя министра народного образования. Агентством по развитию президентских и спецшкол руководил с сентября прошлого года.

Как сообщил «Газете.uz» источник в правительстве, новым главой Агентства по развитию президентских и спецшкол стала Хилола Уктамовна Умарова, ранее работавшая директором Специализированной школы информационных-коммуникационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

Бывший ректор ТУИТ Тулкин Закирович Тешабаев, возглавлявший вуз с 2016 года, был назначен ректором Ташкентского финансового института.

Тулкин Тешабаев начал трудовую деятельность в ТУИТ в качестве лаборанта кафедры автоматизированной электросвязи. В 1994—2003 годах возглавлял объединенный профсоюз вуза, а с 2003 по 2009 год работал проректором по финансово-экономическим вопросам. В 2009—2012 годах был председателем Центрального совета профсоюзов работников сферы связи Узбекистана. В 2012—2014 годах — первый проректор по учебной работе ТУИТ. С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.