В готовом жилом комплексе Huvaydo, расположенном в одноименной махалле в Шайхонтаурском районе, реализовано и заселено уже более 90% жилых площадей. Какие преимущества и выгодные предложения ждут покупателей оставшихся квартир?

ЖК Huvaydo отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному комфортному жилью.

Масштабность

Комплекс представлен пятью шестиэтажными и центральным семиэтажным жилым домом Huvaydo Tower. Именно здесь остались последние квартиры, которые ждут своих будущих владельцев. Общая площадь комплекса — более 20 тысяч кв. м. Из них 17 тысяч кв. м — это зона зеленых насаждений и инфраструктура внутреннего двора.

Готовность

Все оставшиеся квартиры реализуются с высококлассным ремонтом и полностью готовы к заселению, что сократит будущему владельцу время на подготовку жилья.





Надежность

ЖК Huvaydo — один из немногих проектов, которые реализуются на стадии полного завершения строительных работ и сдачи в эксплуатацию. Комплекс заселен больше года, вся инфраструктура полноценно функционирует и жители уже смогли убедиться в его преимуществах.

Безопасность

По всей территории ЖК Huvaydo осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. На въезде установлен КПП с охраной. По периметру комплекс обнесен забором. На территории четко разграничены пешеходные и автомобильные зоны.





Свобода

В ЖК Huvaydo покупателям доступны просторные квартиры с большой квадратурой — 133 кв. м. Огромный холл в стиле амфитеатра со стеклянными куполом и лифтами, широкие коридоры, грамотная эргономичная планировка, большие панорамные окна в квартирах — здесь все предусмотрено для удобства жильцов.

Удобство

Жителям комплекса предоставлены уютные дворы с детскими и спортивными площадками. Общественные места отдыха оборудованы скамейками, цветочными клумбами, фонтаном. Для автовладельцев предусмотрен наземный и подземный паркинг. Покупатели последних квартир получат подземное парковочное место в подарок.





Забота

Решение жилищно-бытовых вопросов возьмет на себя управляющая компания ProSM. В список задач компании входит поддержание чистоты на территории комплекса, осуществление профилактических работ инженерных систем, обслуживание лифтового оборудования и многое другое.

Выгода

Покупатели в ЖК Huvaydo могут воспользоваться условиями беспроцентной рассрочки на 18 месяцев или приобрести квартиру в кредит сроком на 10−15 лет.

Предложение ограничено. Не стоит упускать возможность стать владельцем грамотно спланированного и свободного жилого пространства в ЖК Huvaydo.

Детально ознакомиться с вариантами жилья можно в офисе продаж.

Подробную информацию об условиях и наличии квартир можно получить по телефону: (+998) 95−194−00−40.

Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Ал-Хоразмий, 60−65.

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Instagram: @huvaydo_residence

Сайт: huvaydo-residence.uz

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