Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков указом принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, сообщила пресс-служба главы государства.

Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку, однако его члены будут продолжать исполнять обязанности соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства.

Кубатбек Боронов исполнял обязанности премьер-министра с июня в качестве технического главы правительства.

Основными конкурентами за кресло премьер-министра Кыргызстана теперь являются Садыр Жапаров, основатель партии «Мекенчил», которого 6 октября депутаты парламента на экстренном заседании избрали главой правительства, и Омурбек Бабанов, бывший лидер политической партии «Республика-Ата Журт» и кандидат в президенты на выборах 2017 года.

Напомним, 5 октября тысячи людей вышли на митинг в Бишкеке в знак протеста против итогов парламентских выборов. На следующий день Центризбирком был вынужден аннулировать итоги выборов. Президент Кыргызстана 9 октября заявил, что готов уйти с поста, как только будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.