Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

Решение принято «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков» для «скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации».

Чрезвычайное положение вводится с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября. Заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев назначен комендантом города.

Комендатура Бишкеке получила право вводить особый режим въезда и выезда, запрещать проводить массовые мероприятия, ограничивать движение транспорта и другие полномочия.

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызстана указано ввести в Бишкек воинские формирования для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября, когда тысячи людей вышли на митинг в Бишкеке в знак протеста против итогов парламентских выборов. На следующий день Центризбирком был вынужден аннулировать итоги выборов. Правительство и премьер-министр страны были отправлены в отставку. Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста президента, как только будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.