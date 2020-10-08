В очередном выпуске подкаста специалисты страховой компании «Узбекинвест» рассказали о недооцененной услуге — страховании домов и квартир.

Основные моменты подкаста

Страхование жилья входит в число добровольных страховых услуг, которыми домовладельцы пользуются по своему желанию. По нему можно застраховать недвижимое и движимое (бытовая техника, предметы искусства, мебель и так далее) имущество и ответственность перед соседями на случай повреждений, возникших в результате различных рисков и предусмотренных в договоре страхования.

Такой страховой полис предусматривает денежную выплату на случай происшествия. Ее можно потратить на ремонт и восстановление своего жилья.

В каких случаях можно получить компенсацию по полису страхования домов и квартир

Полис страхования домов и квартир предусматривает выплату компенсации при ущербе застрахованного имущества вследствие наступления нескольких рисков.

Стихийные бедствия, а именно землетрясение, дождь, ливень, град, снегопад, сель, ветер, шторм, ураган, потоп и другие «сюрпризы» природы. Такие явления не редкость в стране.

Так, например, в результате сильного штормового ветра в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях в апреле 2020 года пострадало более 6 тысяч строений. Среди них были и клиенты компании «Узбекинвест», которым в оперативном порядке был возмещен ущерб в размере 3,2 млрд сумов.

Также прорыв Сардобинского водохранилища нанес ущерб 2390 жилым строениям. Из них 1640 домов были полностью разрушены. «Узбекинвест» также выполнил свои обязательства перед клиентами и возместил ущерб на сумму более 1,6 млрд сумов.

Пожар и взрыв также входят в список покрываемых рисков по договору страхования жилья. Возгорание домов не является редкостью. Согласно статистике Главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям с января по октябрь 2019 года было зарегистрировано 9384 пожара. Ущерб от него составил сотни миллиардов сумов.

Также из-за неосторожной и неправильной эксплуатации газового оборудования и отопительных систем часто случаются взрывы, повреждающие квартиры, а иногда и целые здания. Своим слушателям специалисты «Узбекинвест» рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и застраховать свое жилье от непредвиденных ситуаций.

Еще одним риском, от которого можно застраховаться, являются повреждения из-за неисправностей сантехнических систем.

Например, если в результате прорыва труб будет нанесен ущерб отделке и/или другим вещам в квартире, страховой полис поможет покрыть расходы на ремонт, а также восстановление поврежденной техники, мебели, картин и прочих ценностей.

На случай затопления соседей полис предусматривает страхование ответственности перед третьими лицами. Так, если жилье соседа пострадает по вине застрахованного лица, страховая компания возместит этот ущерб. Кроме затопления такими случаями могут являться повреждение соседней квартиры из-за пожара, во время ремонта застрахованного жилья и так далее.

Также в полисе страхования предусмотрен риск незаконного действия третьих лиц. Например, разбой, поджог и кража движимого имущества. Как говорилось ранее, клиент может застраховать и ценности, находящиеся в страхуемом жилье — бытовую технику, мебель, предметы искусства, драгоценности и другие объекты. При этом при краже застрахованных вещей страховая компания выплачивает компенсацию, равную стоимости украденной вещи, но не выше страховой суммы.

Кроме того, специалисты компании ответили на множество других вопросов слушателей касаемо страхования домов и квартир. Ответы на них можно услышать в новом выпуске подкаста.

В «Узбекинвест» можно оформить страхование домов и квартир онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса по ссылке.

Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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