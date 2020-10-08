Правительство утвердило постановление «О поддержке субъектов туристской отрасли и развитии туристской инфраструктуры в экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В соответствии с постановлением, будет возмещаться часть следующих процентных расходов по кредитам субъектов туристской отрасли, превышающих основную ставку Центрального банка, но не более 10%:

процентные расходы за период с 1 июня 2020 года по 1 января 2022 года по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения;

процентные расходы по кредитам, выдаваемыми на приведение в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам;

процентные расходы за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года по выданным кредитам на пополнение оборотных средств в размере до 1 млрд. сумов.

Процентные расходы за период с 1 марта по 1 июня 2020 года по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения будут возмещены в полном объеме, говорится в сообщении.

Эти компенсации будут выделяться независимо от количества и объема кредитов субъектов туристской отрасли, а также от количества компенсаций, которые уже были выданы ранее.

Постановлением утверждено положение о временном порядке предоставления субсидий на покрытие части расходов туроператоров, турагентов и средств размещения. В соответствии с документом субсидии выделяются:

туроператорам — на возмещение части расходов авиа- и железнодорожных билетов;

туроператорам и турагентствам — за каждого иностранного туриста, привезенного в Узбекистан и обслуженного;

средствам размещения — на услуги размещения (гостиничные услуги).

Как отмечает Norma.uz, документом Государственному комитету по развитию туризма поручено в течение месяца опубликовать на своем сайте информацию о получателях субсидий и грантов.