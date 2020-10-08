Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября провел видеоселекторное совещание по мерам повышения роли женщин и молодежи в обществе и обеспечения их занятости, сообщила пресс-служба главы государства.

Со ссылкой на исследования отмечалось, что 55% малообеспеченных женщин имеют среднее образование. Большинство безработных молодых людей не обладают востребованными навыками.

«Многие социальные и экономические проблемы будут решены, если мы будем систематически готовить молодых людей и женщин к профессиям, востребованным на рынке труда, и помогать им найти достойную работу. Необходимо привлечь не только государственные образовательные учреждения, но и более тысячи негосударственных центров профессионального обучения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Для этого планируется внедрить новую систему, а из Фонда реконструкции и развития выделить 100 млн долларов на формирование профессиональных навыков у молодежи и женщин через негосударственные центры профобучения. Из них 10 млн долларов будут выделены на профессиональное обучение молодых людей и женщин, 90 млн долларов — на льготные кредиты для тех, кто прошел курсы повышения квалификации и получил сертификат.

В рамках социального контракта молодые люди и женщины, желающие пройти учебные курсы негосударственных центров профобучения, смогут получить субсидии в размере до 1 млн сумов для покрытия затрат на обучение.

Как ранее писала «Газета.uz», президент также поручил сократить количество должностей и профессий классификатора, требующих наличия высшего образования. Сейчас для работы на 2484 (70%) должностях, включенных в классификатор, требуется высшее образование.