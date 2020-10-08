В октябре Джизакский автомобильный завод представит второй бренд из линейки концерна Volkswagen — Škoda, сообщил Telegram-канал бренда в Узбекистане.

Первым автомобилем ŠKODA в Узбекистане станет полноразмерный внедорожник Škoda Kodiaq 2021 модельного года, представленный в двух комплектациях: пятиместный Ambition и семиместный Style.

Для узбекистанского рынка данная модель предлагается с турбированным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 320 Н.м., роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения, полным приводом и панорамным люком.

Цены на автомобили будут объявлены уже во второй половине октября, тогда же можно будет совершить предзаказ, оплатив часть стоимости автомобиля. Поставки первых автомобилей ожидаются в конце ноября.

В Ташкенте дилерские центры Škoda будут открыты в автосалонах Sergeli Autocenter и Driver’s Village. Строительство еще одного — Kokand Auto Trade — завершается в Коканде. В этих салонах можно будет не только приобрести автомобиль, но и проходить гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Комментируя событие, Сардор Таджиев, заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» отметил: «Хорошей новостью является стремительный отход узбекистанского автопрома от монобрендовой парадигмы, а также то, что это явление обусловлено сугубо рыночными факторами… Я глубоко убежден, что всей отрасли в целом пойдет лишь на пользу присутствие производителей, прекрасно зарекомендовавших себя в мире с точки зрения качества и безопасности».

Сардор Таджиев добавил, что дебютная модель Škoda удостоена максимальной оценки экспертов в сфере безопасности: по результатам независимых испытаний European New Car Assessment Programme данному внедорожнику присужден наивысший рейтинг — пять звезд.

Напомним, в июле в Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где начались продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy, полный цикл производства которого начнется в стране с 2022 года.



