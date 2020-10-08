Компания Samsung представляет новую модель телевизора Samsung The Sero. Новинку 43″ QLED The Sero TV 2020 анонсировали в Корее совсем недавно и она уже появилась в Узбекистане. На российский и узбекский рынки телевизор пришел практически одновременно и перевернул представление о просмотре мобильного контента.

С корейского Sero переводится как «вертикальный». Изюминка конструкции — экран, который поворачивается на 90 градусов во время трансляции. Телевизор можно смотреть вертикально и горизонтально так же, как на экранах смартфонов или планшетов. И это открывает новые перспективы перед пользователями социальных сетей.

Альбомная ориентация подойдет для фильмов и телепрограмм. А вот мобильный контент и приложения лучше просматривать в портретной. Телевизор сам определяет тип транслируемого контента без помощи владельцев.

Инновационное управление в одно касание

При использовании Facebook или Instagram достаточно прикоснуться смартфоном к рамке телевизора, чтобы изображение автоматически подстроилось под ориентацию гаджета. The Sero распознает картинку и поворачивается для комфортного просмотра контента и полного погружения.





Телевизор с диагональю 43 дюйма, QLED-экраном и разрешением 4К словно специально создан для незабываемых просмотров видео и фото в кругу семьи и друзей.

Концерты, музыкальные клипы? За первоклассное звучание отвечает кодек Dolby Digital Plus. Вечеринки, праздники? 4,1-канальная 60-ваттная акустическая система с Bluetooth легко воспроизводит песни со смартфона.

Работа, отдых, развлечения с The Sero

С телевизором The Sero можно в любое время комфортно работать и отдыхать. Все благодаря автоматической регулировке яркости изображения на экране. Она настраивается с учетом типа контента и времени дня.





С новым устройством вполне можно организовать домашний офис с удаленным доступом. Монитор компьютера зеркально отображается на огромном экране телевизора без дополнительных проводов. При необходимости можно даже удаленно подключиться к офисному компьютеру или ноутбуку, чтобы работать в любимом домашнем кресле с файлами и документами.

Вот это поворот

Samsung сделал ставку на новое поколение и актуальные технологии. Когда-нибудь такие модели телевизоров станут привычными. Необычная модель хорошо вписывается в интерьер, дарит удовольствие от музыки, видео и даже работы. А еще телевизор отвечает всем запросам владельцев-пользователей социальных сетей.

На международной премии International Forum (IF) Design Award 2020 компания Samsung Electronics получила 61 награду, включая два золота. Одна из золотых наград принадлежит телевизору The Sero.

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