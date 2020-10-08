В Telegram 7 октября распространился видеоролик «Самосуд в Навои», на котором обвязанного веревкой мужчину с телесными повреждениями принудительно транспортируют на тракторном прицепе.

Сотрудники УВД Навоийской области провели по данному факту доследственную проверку, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Выяснилось, что 3 октября около 10:30 работник фермерского хозяйства, расположенного в поселке «Янги хаёт» Кизилтепинского района Навоийской области, 32-летний С. Ш. в состоянии алкогольного опьянения оскорбил управляющего этого хозяйства 26-летнего Ж. Н.

Впоследствии Ж. Н. вместе с трактористом соседней фермы, 28-летним С. Н., связали веревкой шею и руки С. Ш. и нанесли ему телесные повреждения. Затем, погрузив мужчину в прицеп трактора, они отвезли его в сарай фермерского хозяйства, где привязали С. Ш. к дереву и оставили в таком положении, говорится в сообщении.

На следующий день, 4 октября, С. Ш., чтобы прояснить случившееся, отправился к управляющему фермерского хозяйства Ж. Н. Там между ним и отцом управляющего, 52-летним Н. В., произошла ссора, в ходе которой Н. В., заведя С. Ш. в дом, нанес последнему телесные повреждения, пишет пресс-служба Следственного департамента.

Произошедшее 3 октября Ж. Н. снимал на свой мобильный телефон. Он отправил эту видеозапись через Telegram своему знакомому Т. Р., который распространил ее среди своих знакомых.

Следственное отделение при ОВД Кизилтипенского района возбудило в отношении Ж. Н. уголовное дело по части 2 статьи 109 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 138 (насильственное незаконное лишение свободы). Ведется предварительное следствие.

В СД при МВД также напомнили, что согласно статье 189−1 Кодекса об административной ответственности и статье 130−1 Уголовного кодекса Узбекистана изготовление и распространение материалов, пропагандирующих насилие, влечет за собой административную и уголовную ответственность.