7 октября в 8:13 в спорткомплексе «Алпомиш» в Гулистане, переоборудованном для лечения людей с коронавирусом, произошёл взрыв кислородного баллона.

По данным УВД Сырдарьинской области, пострадал сотрудник, обслуживавший кислородную станцию. Гражданин Д. М. с травмами госпитализирован в отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), погибших нет. Нанесен частичный ущерб зданию спорткомплекса и окружающим зданиям (без разрушения зданий и потерь).

На место происшествия прибыли хоким области Гафур Мирзаев, прокурор области, руководители и сотрудники региональных управлений СГБ, МВД, МЧС, Минздрава и другие.

Начальник пресс-службы УЧС Сырдарьинской области Бехзод Хамроев в интервью программе Zamon канала Sevimli TV сообщил, что в результате оперативных действий были эвакуированы 403 пациента и 50 медработников. Пациенты комплекса переведены в Сырдарьинское региональное отделение РНЦЭМП, областной многопрофильный медицинский центр, детский многопрофильный медицинский центр и областной дерматовенерологический диспансер.

При этом, согласно официальной статистике Министерства здравоохранения на 6 октября, в регионе проходят лечение 72 пациента с COVID-19 (статистика по заразившимся и выздоровевшим в области не менялась с 4 октября). Ранее антикоррупционное агентство привело альтернативную статистику в Самаркандской области, которая выше официальной в 8 раз, но позже опровергло свое заявление. Минздрав сообщил, что не заинтересован в сокрытии статистики по коронавирусу.

По факту взрыва Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ответственным за проведение следственных мероприятий в рамках уголовного дела определено следственное управление при УВД Сырдарьинской области.

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Фото: TentakMinds / Telegram

Фото: Sirdaryo Xabarlari.

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