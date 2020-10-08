Канадская нефтегазовая компания Condor Petroleum планирует инвестировать в 2021—2024 годах более 1 млрд долларов в эксплуатацию газовых месторождений в Бухарской области Узбекистана, сообщило информационное агентство «Дунё».

Об этом говорилось на встрече посла Узбекистана в США и Канаде Жавлона Вахабова и руководителей Condor Petroleum — председателя совета директоров Денниса Балдерстона и президента Дона Стреума.

Проект предусматривает модернизацию и эксплуатацию пяти действующих месторождений в районе города Газли с двукратным увеличением добычи.

Condor Petroleum создана в 1994 году, работала в странах Центральной Азии, Северной и Южной Америки, Индонезии, Ливии, Анголе, Турции. Компания обладает самой крупной и технически совершенной программой сбора и обработки сейсмических данных 3D в регионе Центральной Азии. Ее применение позволило определить 79 перспективных для разведки объектов добычи нефти с совокупным ресурсом более 1,5 миллиарда баррелей, отмечает «Дунё»