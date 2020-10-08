Министерство труда США опубликовало 19-е издание своих ежегодных выводов по наихудшей форме детского труда (отчет TDA). В нем отмечаются усилия 131 государства и территории по борьбе с детским трудом. По этому показателю странам присваиваются оценки «значительный», «умеренный», «минимальный» прогресс или «отсутствие улучшений».
Для справки: Бюро по международным трудовым вопросам (ILAB) Министерства труда публикует свои выводы ежегодно с 2002 года в соответствии с законом США о торговле и развитии от 2000 года (The Trade and Development Act, TDA). Закон требует от стран выполнения обязательств по искоренению наихудших форм детского труда, чтобы иметь право на участие в определенных программах торговых преференций США. Он также требует, чтобы министр труда США публиковал ежегодные выводы об инициативах стран-бенефициаров по выполнению этих обязательств.
В новом отчете TDA (PDF) говорится, что в 2019 году в Узбекистане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм эксплуатации детского труда. Правительство активно принимало меры по предотвращению использования детского труда в период сбора урожая хлопка, в том числе была установлена уголовная ответственность за повторные нарушения правил, запрещающих труд в опасных условиях, число трудовых инспекторов было увеличено вдвое, проведена масштабная кампания повышения осведомленности населения относительно законов, запрещающих труд детей, и ответственности за их нарушение.
Кроме того, правительство учредило Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду и приняло новый план действий по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом.
«Несмотря на это, в Узбекистане используются наихудшие формы детского труда, включая сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях, — говорится в отчете. — Хотя правительством приложены целенаправленные усилия по всем направлениям борьбы с использованием детского труда, положения законодательства, запрещающие сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях, не соответствуют международным стандартам».
В отчете подчеркивается, что в стране не проводилось национальное исследование на тему детского труда, чтобы определить масштабы его использования в секторах, не связанных с производством хлопка.
Сведения об использовании детского труда в разбивке по секторам и видам деятельности
Сектор/отрасль
Вид деятельности
Сельское хозяйство
Разведение тутового шелкопряда; подготовка почвы для посевов
Услуги
Работа на улице, в том числе уличная торговля, мойка автомобилей и попрошайничество
Сбор металлолома
Общественные работы, в том числе ремонт и отделка школ и уборка прилегающих территорий
Торговля на рынках
Безусловно наихудшие формы детского труда
Сексуальная эксплуатация в коммерческих целях, иногда в результате торговли людьми
Принудительный труд в сфере разведения тутового шелкопряда
Принудительный труд в строительстве, сельском хозяйстве (помимо производства хлопка), в уборке парков, улиц и зданий
Детский труд в наихудших формах, согласно статье 3(а)-© Конвенции 182 МОТ Таблица из отчета TDA.
Торговцы людьми используют детей для сексуальной эксплуатации как за пределами, так и внутри страны, говорится в отчете.
В нем также отмечается, что дети иногда привлекаются к участию в проектах общественных работ, в том числе занимаются ремонтом и отделкой школ и уборкой прилегающих территорий.
«Поскольку минимальный возраст приема на работу (16 лет — ред.) ниже возраста завершения обязательного образования, дети могут быть заинтересованы в том, чтобы прекращать обучение в школе, не получив обязательного образования», — отмечают в Минтруда США.
Рекомендации Министерства труда США для искоренения детского труда
1. Ввести уголовную ответственность за использование детей в целях проституции;
2. Повысить минимальный допустимый возраст для трудоустройства, до достижения которого образование является обязательным;
3. Ввести уголовную ответственность за первое нарушение, связанное с принуждением к труду;
4. Публиковать данные о привлечении к уголовной ответственности за использование детского труда в любых формах, в том числе за использование труда детей, ставших жертвами торговли людьми;
5. Следить за тем, чтобы школы не взимали неофициальную плату с учащихся и их семей;
6. Расширить масштабы программ, направленных на решение проблем, связанных с наихудшими формами детского труда не только в хлопковом, но также в других секторах;
6. Другие.
K Alex
Пусть США у себя порядок наведут сначала. У самих дискриминация по расовому признаку полыхает в стране, а они нам всё указывают как жить надо.