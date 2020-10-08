Министерство труда США опубликовало 19-е издание своих ежегодных выводов по наихудшей форме детского труда (отчет TDA). В нем отмечаются усилия 131 государства и территории по борьбе с детским трудом. По этому показателю странам присваиваются оценки «значительный», «умеренный», «минимальный» прогресс или «отсутствие улучшений».

Для справки: Бюро по международным трудовым вопросам (ILAB) Министерства труда публикует свои выводы ежегодно с 2002 года в соответствии с законом США о торговле и развитии от 2000 года (The Trade and Development Act, TDA). Закон требует от стран выполнения обязательств по искоренению наихудших форм детского труда, чтобы иметь право на участие в определенных программах торговых преференций США. Он также требует, чтобы министр труда США публиковал ежегодные выводы об инициативах стран-бенефициаров по выполнению этих обязательств.

В новом отчете TDA (PDF) говорится, что в 2019 году в Узбекистане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм эксплуатации детского труда. Правительство активно принимало меры по предотвращению использования детского труда в период сбора урожая хлопка, в том числе была установлена уголовная ответственность за повторные нарушения правил, запрещающих труд в опасных условиях, число трудовых инспекторов было увеличено вдвое, проведена масштабная кампания повышения осведомленности населения относительно законов, запрещающих труд детей, и ответственности за их нарушение.

Кроме того, правительство учредило Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду и приняло новый план действий по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом.

«Несмотря на это, в Узбекистане используются наихудшие формы детского труда, включая сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях, — говорится в отчете. — Хотя правительством приложены целенаправленные усилия по всем направлениям борьбы с использованием детского труда, положения законодательства, запрещающие сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях, не соответствуют международным стандартам».

В отчете подчеркивается, что в стране не проводилось национальное исследование на тему детского труда, чтобы определить масштабы его использования в секторах, не связанных с производством хлопка.

Сведения об использовании детского труда в разбивке по секторам и видам деятельности

Сектор/отрасль Вид деятельности Сельское хозяйство Разведение тутового шелкопряда; подготовка почвы для посевов Услуги Работа на улице, в том числе уличная торговля, мойка автомобилей и попрошайничество Сбор металлолома Общественные работы, в том числе ремонт и отделка школ и уборка прилегающих территорий Торговля на рынках Безусловно наихудшие формы детского труда Сексуальная эксплуатация в коммерческих целях, иногда в результате торговли людьми Принудительный труд в сфере разведения тутового шелкопряда Принудительный труд в строительстве, сельском хозяйстве (помимо производства хлопка), в уборке парков, улиц и зданий

Детский труд в наихудших формах, согласно статье 3(а)-© Конвенции 182 МОТ Таблица из отчета TDA.

Торговцы людьми используют детей для сексуальной эксплуатации как за пределами, так и внутри страны, говорится в отчете.

В нем также отмечается, что дети иногда привлекаются к участию в проектах общественных работ, в том числе занимаются ремонтом и отделкой школ и уборкой прилегающих территорий.

«Поскольку минимальный возраст приема на работу (16 лет — ред.) ниже возраста завершения обязательного образования, дети могут быть заинтересованы в том, чтобы прекращать обучение в школе, не получив обязательного образования», — отмечают в Минтруда США.

Рекомендации Министерства труда США для искоренения детского труда

1. Ввести уголовную ответственность за использование детей в целях проституции;

2. Повысить минимальный допустимый возраст для трудоустройства, до достижения которого образование является обязательным;

3. Ввести уголовную ответственность за первое нарушение, связанное с принуждением к труду;

4. Публиковать данные о привлечении к уголовной ответственности за использование детского труда в любых формах, в том числе за использование труда детей, ставших жертвами торговли людьми;

5. Следить за тем, чтобы школы не взимали неофициальную плату с учащихся и их семей;

6. Расширить масштабы программ, направленных на решение проблем, связанных с наихудшими формами детского труда не только в хлопковом, но также в других секторах;

6. Другие.